Advent első vasárnapjával beléptünk az év egyik legszebb időszakába. Mindenkinek mást jelentenek december napjai, de mégis ugyanazt, a várakozást. Van, aki ilyenkor még egy utolsó hajrát nyit a munkában, de a gondolatok azért már az ünnepek körül forognak. Család, szeretet, együtt töltött idő, ajándékozás. Advent első vasárnapján a hit gyertyáját gyújtjuk meg a koszorún. Hiszem azt, hogy ebben az időszakban picit mindenki visszább vesz. Az egyenrangú kereszteződésben gyakrabban engedjük el a balról jövőt, többet jótékonykodunk, odafigyelünk embertársainkra.

Szilágyi Benjámin advent első vasárnapja előtt, szombat este is élt a megkapott lehetőséggel, kilenc gólt dobott a NEKA ellen.

Fotó: Török János – archív

Szurkolóként gyakorlatilag az év minden napját átjárja a hit. Hiszünk abban, hogy a kedvenc csapatunk képes lesz legyőzni az erősebb ellenfelet, hiszünk abban, hogy a kitűzött céljainkat ha nehézségek árán is, de el tudjuk érni. Hit nélkül nem érhetünk el semmit.

Advent első vasárnapja meccsnap után

2024 első adventi hétvégéjén az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának siófoki meccsét is belengte a hit. Michael Apelgren vezetőedző folyamatosan hisz a fiatalokban, lehetőséget ad nekik. Így történt a NEKA ellen, a klasszisok, Mikler Roland, Bánhidi Bence, Mario Sostaric és Sebastian Frimmel is pihenőt kapott tőle, míg három szegedi születésű, saját nevelésű játékos, Nagy Martin, Szilágyi Benjámin és Rea Barnabás, valamint két akadémista, Balogh Dániel és Szepesi Zsombor is legalább huszonöt percet játszott.

– Büszke vagyok a fiatalokra, sokat játszottak, jól teljesítettek, megmutatták, hogy lehet rájuk számítani – mondta a meccs után a tréner.

Higgyünk magunkban, higgyünk egymásban, csakis így fejlődhetünk és léphetünk előre az élet minden területén.