– Öt fiatal is szerepet kapott, nem is keveset, az OTP Bank-Pick Szeged legutóbbi bajnoki mérkőzésén a férfi kézilabda NB I.-ben. A csapat a NEKA otthonában simán nyert, a saját nevelésű játékosok remekeltek: gólokat szereztek, illetve a kapuban is kiváló százalékot produkált Nagy Martin.

Nem ment ilyen jól a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgóinak, akik az utolsó őszi fordulóban 2–1-re kikaptak a Budafoktól, így a 10. helyen telelnek.

A férfi vízilabdásoknál jól áll mindkét vármegyei alakulat, hiszen a Metalcom Szentes a hetedik, míg a Szegedi VE a nyolcadik helyen áll a tabellán. Nemsokára következik az egymás elleni találkozó is az OB I.-ben.

Sikerrel mutatkozott be a profik között egy görög ellen a szegedi ökölvívó, Gémes Levente, aki a miskolci gálán az elődöntőbe jutott.

Az elmúlt hét eseményeit szokás szerint megbeszélték kollégáink, Becsei Dávid és Mádi József, a hagyományos podcastben, a Sporthangban.