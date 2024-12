– Akkora volt az érdeklődés az esemény iránt, hogy a második alkalom már rögtön két napos lesz? – kérdeztük a kapusedző konferencia ötletgazdájától, Szántai Leventétől, aki a tavalyi sikeren felbuzdulva látott neki újra a szervezésnek.

A kapusedző konferencia ötletgazdája, Szántai Levente (balról) ismét színvonalas eseményt ígér. Fotó: Gémes Sándor

Kapusedző konferencia: társadalmi esemény is

– Igen, hiszen tavaly nagyjából százan vettek részt rajta, idén pedig legalább hasonló, de akár nagyobb létszámmal is terveztünk. Megéreztük a szükségességét annak, hogy magasabb szintre emeljük az eseményt, és két napossá tegyük a programsorozatot, ezáltal még inkább együtt tud lenni ez a közösség. A szakmai előadások mellett társadalmi programokat is beterveztünk a műsorba, elég, ha csak az első nap utáni gálavacsorát vagy a tervezett kerekasztal beszélgetést, a Grosics-díj átadását említem meg. Ezek olyan újítások az előző évhez képest, amelyek révén még inkább kedvet lehet kapni a részvételhez.

– A két nap még több szervezést igényel. Mikor kezdett neki?

– Már rögtön az előző évi esemény másnapján. Ekkor beszéltük meg a folytatást Adem Kapics sportigazgatóval, mellette pedig a résztvevőktől is kértünk visszajelzéseket űrlap formájában. Az volt a cél, hogy akik először itt voltak, azok visszatérjenek, akik pedig nem lehettek jelen 2023-ban, azok jöjjenek bátran, hiszen valóban olyan szakmai tapasztalatot gyűjthetnek, amelyet a mindennapi munkájukban tudnak felhasználni, alkalmazni. Éppen ezért a 14 és 18 év közötti korosztályt céloztuk meg, amelynek kapcsán lesz adatelemző, illetve mentális állapotról szóló előadás is, ezek mind új szempontból vizsgálják a fiatalokat és a posztot. A két kapusedzés pedig a gyakorlatban is adhat szakmai ötleteket.

– Kik azok, akik bevonzhatják azokat is, akik még gondolkodnak részvételen?

– Ilyen például Petry Zsolt, aki most Törökországban edzősködik, előtte 17 évet töltött el a német Bundesligában, vagy Szénási Béla, aki a holland AZ Alkmaar utánpótlásának vezető kapusedzője. Mindketten komoly szakmai tapasztalattal érkeznek, ráadásul bemutatóedzést is tartanak. Hazai szinten érdemes megemlíteni a Ferencvárostól, a Puskás Akadémiáról és Győrből is érkező szakembereket. Érdemes hozzátennem, hogy a konferencia nem csak a kapusedzőknek szól, és a más területről érkezők révén bebizonyosodhat, hogy ez már nem egy önállóan végzendő munka, hanem stábfeladatok vannak. Jövőre szeretnénk még egy szintet lépni, és a környező országok révén nemzetközi konferenciát tartani külföldi előadók bevonásával.