A 35. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa első napja a +45-ös korosztályé, amelynek nyolc csapata szombat 10 órától küzd majd két csoportban a két-két továbbjutó helyért. Ismerkedjünk meg a résztvevőkkel, érdekes a névsor.

A 25-szörös válogatott Tököli Attila is pályára lép a 35. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa első napján. Fotó: Gémes Sándor

Kék Mókus-kupa: NB I.-esek jönnek

Számos volt válogatott és egykori NB I.-es labdarúgót láthatunk az Etelka sori csarnokban. A délelőtti csoportban a korosztály címvédője, a Maxx Autó gárdájában többek között Koncz Zsolt, Némedy Norbert, Bány Tamás, illetve a 25-szörös magyar válogatott Tököli Attila szerepel. Az Amnéziában is hemzsegnek a szegedi kötődésű volt NB-s labdarúgók (Magyar György, Tóth Attila, Brinszky Adrián, Szőke Péter, Erhardt Szilárd, Gábor Zoltán vagy Maróti Sándor), mint ahogy a Csongrád csapatában is (Tóth György, Borbás Zsolt, Deli János).

A Fitfoodway Szeged gárdájához érkeznek volt Fradi-kedvencek, mint például Kardos Ernő, Sorin Botis, Balogh Zoltán (utóbbi a címeres mezben is szerepelt), mellettük pedig néhány volt NB I.-es játékos is pályára lép, mint például Máté Péter, Radics Zsolt vagy a minifoci válogatott Sipos Adrián.

A délutáni kvartett is hasonló erősségűnek ígérkezik, a Kispest Honvéd például először indul a +45-ös kategóriában, a névsorukban található három magyar válogatott, de szinte az egész csapat volt NB I.-es játékosokból áll (Schrancz Balázs, Bárányos Zsolt, Szamosi Tamás, a Kenesei és a Farkas testvérek). A tavalyi döntős szerbiai csapat, az Eurosweet magyar válogatott kerettaggal is rendelkezik a volt szegedi labdarúgó, Nagypál Tibor személyében. A Ficak szinte egy az egyben a +35-ös városi kispályás bajnokcsapattal érkezik (például Dóra János, Imre Zoltán), míg a RET-Vojvodina tavaly bejutott a gálára, a szegedi és makói játékosok mellett Szerbiából is érkeznek hozzájuk labdarúgók (Szabó Zsolt, Papp Róbert, Major László).

Az események szombat 10 órakor kezdődnek az A csoport mérkőzéseivel, a találkozók kétszer 15 percesek, a kapuk pedig ötszöt két méteresek. A B csoport négy alakulata 14 órától lép pályára a szegedi Etelka soron, ahova a belépés ingyenes.