A Szeged-Csanád GA együttese vereséggel zárta a labdarúgó NB II. őszi idényét. Ráadásul hazai pályán történt mindez úgy, hogy a szezonban eddig nem kapott ki saját közönsége előtt. Ezt a sorozatot a Budafok szakította meg, amely hátrányból felállva győzött 2–1-re a Szent Gellért Fórumban. A Tisza-parti alakulat így a tabella tizedik helyén zárta a másodosztály ezen szakaszát, és közelebb van a kieső helyek egyikéhez (öt pont), mint a második, még feljutó pozícióhoz (kilenc pont).

A Szeged-Csanád GA kevés veszélyes helyzetet alakított ki ahhoz, hogy megnyerje a Budafok elleni mérkőzést. Fotó: Gémes Sándor

Szeged-Csanád GA: kár érte

Azért van olyan statisztika, amelyben még mindig a legjobbak közé tartozik a Szeged-Csanád GA, ez pedig a kapott gólok száma. Immár megszokott, hogy ezen a területen nincs gond a klubnál, ezúttal a 15 kapott gól ebben a mezőnyben a második helyhez elég a BVSC mögött, amelynek mindössze 11-szer vették be a kapuját.

A nagyobb baj inkább az, hogy a szerzett találatok területén nagy a lemaradás. A 16 gól a 12. helyre elég a mezőnyben, csak a Békéscsaba (13), a Honvéd és a Tatabánya (14-14), valamint a BVSC jár kevesebb lőtt gólnál. És ebből a mennyiségből Novák Csanád hét, Borvető Áron négy, míg Varga György Balázs három alkalommal volt eredményes – hárman együtt 14 gólt szereztek.

Az is bebizonyosodott, hogy hiába szerez vezetést a csapat egy egyébként szenzációs találattal – Varga György Balázs lövése a jobb felsőben kötött ki –, két hatalmas védelmi hibát nem bír el a csapat. Mind a Budafok egyenlítő góljánál, mind a vendégvezetés megszerzésekor óriási bakit követett el előbb Szilágyi Zoltán, majd Márkvárt Dávid. Pedig ha van rutinos játékos a szegedi keretben, akkor ők odatartoznak...

Ha pedig a Vasas elleni 1–0-s vereséget is idevesszük, akkor nyugodtan kijelenthetjük, rosszul sikerült lezárni a két egymást követő vereséggel az őszi idényt. Az utolsó öt mérkőzésen amúgy is csak négy pontot gyűjtött be a csapat, így hiába volt hatalmas tett az akkor még éllovas Kisvárda legyőzése, előtte és utána sem szaporodtak a pontok.

Folytatás már csak 2025-ben, amikor egymás után három hazai találkozóval kezdődik a szezon. Február 9-én a Tatabánya, 16-án a Kozármisleny, míg 23-án az Ajka érkezik a Szent Gellért Fórumba.