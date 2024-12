2024-ben utolsó alkalommal lépett pályára idegenben a Vidux-Szegedi RSE, amely a Pénzügyőr otthonában játszott a férfi röplabda Extraligában. Bár mindhárom szettben meccsben volt a szegedi csapat, a hazaiak blokkjai végül eldöntötték a mérkőzést, így továbbra is nyeretlen a szegedi csapat. Legközelebb csütörtökön 19 órától a sereghajtó Dunaújvárost fogadja a Vidux-Szegedi RSE.

Fotó: Hunvolley.hu

Nacsa Gábor, a Pénzügyőr edzője: – Először is gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Az összképet tekintve elégedett vagyok, jól játszottak a srácok. Blokkban már a korábbi meccseken is elég erősek voltunk de ma úgy érzem szintet léptünk. Fogadásban és támadás befejezésében is olyanok tudtunk lenni, ami a célunk volt már év eleje óta. Kemény hét vár ránk, de jó egy ilyen győzelemmel neki indulni!

Otavio Ricardo Ferrigno Machado, az SZRSE edzője: – Sajnos a fizikai erő és a magasságkülönbség miatt veszítettünk, de a huszadik pontig vgig egyenlő félként játszottunk. Taktikailag nagyon jól teljesített a csapat, de minden alkalommal, amikor megnyertünk egy pontot, a hazaiak keményebben adogattak, és nem tudtunk felülkerekedni az ellenfél magas blokkján.

Pénzügyőr SE – Vidux-Szegedi RSE 3:0 (15, 20, 20)

Férfi röplabda Extraliga, 9. forduló. Budapest, Pénzügyőr Sportcsarnok, 90 néző. Vezette: Villás, Radasovszki.

PSE: Lazaro 10, I. Hechavarria 2, Ray 15, Reynier 9, Kovács Z. 16, Hajós 5. Csere: Gorguet, Németh (liberók), Kispál, Székely, Tóth K., Szalai 2. Vezetőedző: Nacsa Gábor

SZRSE: Piti 4, Bodnár 2, Q. Hechavarria 6, da Rocha 1, Fitor 10, Kasnyik 4. Csere: Borsi (liberó), Szepesi, Honti, Demcsák, Engel. Vezetőedző: Otavio Ricardo Ferrigno Machado