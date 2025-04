Ezért nem láttuk mostanában a pályán Ádám Martint

A Paksi FC utóbbi négy mérkőzéséből három alkalommal keretben sem volt Ádám Martin. A forráskúti támadó rendre a kezdőcsapat tagja volt, mióta visszatért a Paksi FC-hez, ám mint az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, a Diósgyőr elleni meccsen kapott egy rúgást a térdére, ami begyulladt, majd visszatérését követően a Kisvárda elleni kupanegyeddöntőn combsérülést szenvedett. Mint a portál kitér rá, jövőhétnél hamarabb nem tér vissza a 30 éves csatár, aki vasárnap élőben tekintette meg a Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc NB II.-es meccset.

Ádám Martin vasárnap a Szent Gellért Fórumban járt. Fotó: Török János

Ádám Martin: szeretnénk feltöltődni

A 28-szoros válogatott támadó elmondta, a későbbiek során nem zárkózik el a légióskodástól, de egyben "nem is nagyon ugrál" a külföldi lehetőségért.

– Azért jöttünk haza a családommal, mert szeretnénk újra feltöltődni. Ez a kettő és fél év elég sokat kivett belőlünk. Mindannyiunkból. Nem voltunk már a régiek, ha mondhatom így. Azt gondolom, hogy ezt most megkapjuk ebben a másfél évben – mondta terveivel kapcsolatban Ádám Martin.

A magyar válogatottban legutóbb október 24-én, Bosznia ellen játszott, majd a novemberi Nemzetek Ligája-meccsekre és a törökök elleni play-offra már nem kapott meghívót.

– Tavaly év végén beszéltem a Misterrel, meg most az MTK-meccsen találkoztunk, de nagy beszélgetés nem volt. De nincs is miről beszélni, jelen pillanatban nem reális, hogy válogatott legyek. Aztán ha újra formába lendülök, lehet erről beszélni, de addig szerintem teljesen felesleges. De nem zárult be előttem a kapu. Tudom, hogy ha majd újra elindulok azon az úton, amin voltam, és amin kezdtem a szezont, akkor majd újra lehet beszélni arról a válogatottról velem kapcsolatban – fejtette ki Ádám Martin, akinek csapatára szombaton fontos rangadó vár szombaton, hiszen a harmadik Paks az éllovas Puskás Akadémiát fogadja, a két csapatot pedig két pont választja el egymástól.