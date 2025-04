Olimpiai bajnok az edzője, jegyzetfüzet a társa a szaúdi bajnok szentesi vízilabdázónak

A 2024–2025-ös szezonra visszaesett a szaúdi férfi vízilabda-bajnokság színvonala, mert az Al Qadsiah kivételével egyik klub sem alkalmazott külföldi játékosokat. A tavaly még ezüstérmes Al Ittihad is meggyengült, így kevesebb kihívás hárult a bajnokra, amelyben Boros Tamás mellett egy orosz légiós szerepelt. A szakmai munkáért a kétszeres olimpiai bajnok, jelenleg montenegrói szövetségi kapitányként is dolgozó Dejan Szavics felel.

A Boros Tamás (hátul, balról a negyedik) szentesi származású játékossal felálló Al Qadsiah megvédte bajnoki címét a szaúd-arábiai férfi vízilabda-bajnokságban.

– Sajnos az idei bajnokságból nagyon hiányoztak a külföldi játékosok, mert a légiósok szerepeltetését csak az Al Qadsiahnak engedték meg az anyagi körülményei. Emiatt esett a színvonal is, mindenki jobban támaszkodott a hazai fiatalokra. Nem volt akkora hajtás most az aranyéremért. Akárcsak tavaly, idén is mi lettünk a bajnokok és az Al Ittihad az ezüstérmes. A harmadik az az Abha lett, amely a megszűnt Al Hilal teljes keretét átvette – mesélte lapunknak Boros Tamás, aki 2018 és 2023 között a Szegedi VE-t erősítette, a jelenlegi pedig a második idénye a szaúdiaknál.

Az áprilisi kupaküzdelmek már légiósok nélkül zajlanak, így ezeket Boros kihagyja. A májusi szuperkupában viszont már ismét ott lehetnek a külföldi játékosok.

Boros Tamás mindent próbál ellesni Dejan Szavicstól

– Az előző bajnoki címünk alkalmával is elmondtam, hogy mekkora könnyebbség nekünk, hogy Dejantól tanulhatunk nap, mint nap. Szakmailag és emberileg is csodálom, folyamatosan rengeteget tanulok tőle. Nem titkoltan az összes edzését feljegyzem, mert ha befejezem a játékos-karrierem, akkor szeretnék edzőként dolgozni – jegyezte meg a 32 éves vízilabdázó.

Boros Tamás mindamellett, hogy játékosként nagy erőssége volt idén is az Al Qadsiahnak, fiatalokat mentorált és hetente többször erőnléti felkészítést tartott nekik. Amikor pedig a november óta montenegrói szövetségi kapitányként is dolgozó Dejan Szavics hiányzott, ő tartotta az edzéseket.

– Ez egy remek szezon volt, rengeteget fejlődtem Szavics útmutatásai által, igyekszem minél többet ellesni a hatalmas szakmai tudásából, amit ő is támogat – jegyezte meg Boros, aki gyermekével és feleségével él Szaúd-Arábiában.