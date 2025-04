Szegedi kézilabdázók maradtak ki a magyar válogatott keretéből

Chema Rodríguez dolgát a játékoskeret összeállítást illetően sérülések is nehezítették. Az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdázója, Bodó Richárd ezúttal pihenőt kapott a szövetségi kapitánytól. A Tisza-parti együttest Bánhidi Bence képviseli egyedül, az éppen ma szerződést hosszabbító Mikler Roland sincs ott a listán.

Chema Rodríguez egyeztetett Bodó Richárddal és úgy döntött, pihenőt ad neki az Eb-selejtezők idejére.

Fotó: Karnok Csaba

Chema Rodríguez egyeztetett Bodóval

– A célunk az Európa-bajnoki részvétel, valamint a csoportelsőség bebiztosítása, és nem is állunk rosszul, hiszen egy újabb győzelemmel teljesíthetjük a tervet. Néhány sérülés is nehezíti a dolgunkat, Bodó Richárd kapcsán pedig úgy döntöttem, a játékossal egyeztetve, hogy ezúttal pihenőt kap. A tervek szerint ott lett volna a keretben Győri Mátyás és Karai Miklós is, ők sajnos térdsérülés miatt nem lehetnek velünk ezúttal, Krakovszki Zsolt pedig izomsérülése miatt marad távol – indokolta döntéseit Chema Rodríguez szövetségi kapitány a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) honlapján.

A magyar férfi kézilabda-válogatott játékoskerete az Eb-selejtezőkre:

Kapusok: Palasics Kristóf (One Veszprém HC), Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Nagy Benedek (HBV Balingen, német)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Tóth Péter (Csurgói KK)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (HSV Hamburg, német), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC-Green Collect)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), Lékai Máté (FTC-Green Collect), Hanusz Egon (SL Benfica, portugál), Lukács Péter (Elverum, norvég)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen, német), Papp Tamás (Csurgói KK), Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia)

Balátlövők: Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC)