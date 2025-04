A világbajnok állította meg a vásárhelyi vívót és csapatát

Az egyéni versenyeket követően csapatban folytatódott a világbajnokság a kínai Vuhsziban, amelyen több vármegyei vívó, Zsögön Andor, Gachályi Gréta és Papp Jázmin is szerepelt. Egyéniben a nyolcaddöntőig jutott Zsögön Andor a Kínában zajló junior világbajnokságon: a budakalászi színekben versenyző szegedi a férfi tőrcsapattal is szerepelhetett a vb-n. Fülöp-szigetek magabiztos legyőzését követően a nyolcaddöntőben Korea ellen Zsögön Andor 20:32-t követően óriásit küzdöt, és 31:35-el adta át az utolsó váltást, viszont a hosszabbításba torkolló csata végén videózást követően végül a koreaiaké lett az utolsó találat, így egyetlen tussal, de vereséget szenvedett a magyar csapat. Jöhetett az alsóház, itt a Mexikó elleni sikert követően a németek is egyetlen tussal nyertek, majd Kanada ellen magabiztos vívással szerezte meg a Bagdány Albert, Bálint Álmos, Gergely Zoltán, Zsögön Andor összeállítású csapat a 11. helyet.

Gachályi Gréta (balra) vb-n szerepelt. Fotó: Magyar Vívó Szövetség

Gachályi Gréta világbajnokok ellen vívhatott

A junior női párbajtőrcsapattal zárta a világbajnokságot a nemrég junior országos bajnoki címet nyert Gachályi Gréta. A lányok kezdésként a legjobb 16 közé jutásért a cseheket győzték le, ehhez a győzelemhez a Budapest Honvéd hódmezővásárhelyi vívója egy magabiztos sikerrel járult hozzá. A nyolcaddöntőben Szingapúr ellen sikerült a továbbjutás, a negyeddöntőben azonban Ukrajna már nagy falatnak bizonyult, fordulatos csatában végül az ukránok nyertek, 36:45. Az ötödik-nyolcadik helyért vívott csatában Korea egy szoros küzdelemben nyert, majd a hetedik helyet sikerült megszerezni, miután a lengyeleket 45:35-re legyőzte a magyar csapat. A vb-t Ukrajna nyerte, a döntőben legyőzve Kínát.

A női tőrcsapatban Papp Jázmin szerepelt, a vásárhelyi vívóval felálló hölgyeknek sem sikerült a nyolcaddöntőt, majd végül a tizenharmadik helyen végeztek a németek legyőzését követően.