Elhunyt a legendás mesteredző, akivel kupagyőzelmet ünnepelhetett a szegedi labdarúgás ikonikus alakja

– Másfél éve volt egy öregfiúk-tornánk, akkor találkoztam utoljára vele. Megadta a módját, öltönyben, fehér ingben érkezett, de sajnos látszott rajta a kor – mondta lapunknak Lehota István egykori mestere Garami József halála kapcsán. A 86. életévében elhunyt mesteredző volt Lehota edzője, amikor a PMFC-ben játszott.

Garami József három éven át volt Lehota István edzője. Fotó: PMFC

A most 61 éves korábbi csatár 1997-ben igazolt a SZEAC-ba, korábban Lehota három szezonon keresztül, 1988-tól 1991-ig játszott Garami József irányítása alatt a pécsi csapatban.

– Több csapat is szeretett volna leigazolni '86-ban, abban az időben kínált értem 10 millió forintot az MTK. Végül '88-ban a Pécs sem kis pénzt, valamint még három játékost ajánlott a Dunaújvárosnak, nyáron kerültem Pécsre, ebben nagy szerepe volt Garami Józsefnek, aki kezdőként számított rám – idézte fel a kezdeteket a később Tápén, Kiszomboron, Balástyán és Deszken is megfordult csatár, aki az 1990-es kupagyőzelem alkalmával gólt is lőtt a Honvéd elleni meccsen a Garami vezette PMFC színeiben.

– Sokan másodlagosnak veszik, de egy bronzérmet is nyertünk a Péccsel. Józsi bácsival soha nem volt nézeteltérésünk, egy határozott ember volt, akinek megvolt az elképzelése. Ezzel volt, hogy nem értettem egyet, de utólag elmondhatom: mindig igaza volt. Az első két évemben egyszer sem voltam csere, majd Belansky Attila elkezdett kiszorítani. Huszonnyolc éves voltam, és ugyan nem vagyok türelmetlen, de nem szerettem volna a padon ülni, ezért távoztam később Veszprémbe. Józsi bácsi később is bebizonyította, micsoda edző volt, több klubbal is nagy sikereket ért el, és hetvenen fölül is még dolgozott – zárta Lehota István.

Az 1990-es kupadöntő felvétele, Garami József és Lehota István is nyilatkozott: