Még idő kell ahhoz, hogy szebben lássa a drámai párharcot a szegedi kapus

Drámai fordulatokkal teli párharc során szerzett ezüstérmet az Andersen ligában a Goodwill Pharma Stilaxx Szeged, amely a mindent eldöntő, ötödik meccsen hosszabbítást követően kapott ki a Győrtől. A lefújást követően Garbacz Mátéból előtörtek az érzelmek.

Garbacz Mátét megviselte a hosszabbításban elveszített ötödik meccs. Fotó: Karnok Csaba

– Változatos volt a Győr elleni párharcunk. Volt, amikor magabiztosan vezettünk, majd az utolsó másodpercben, csodával határos módon egyenlítettünk. A hosszabbításban is volt helyzetünk, de abból a támadásból indulva a Győr megnyerte a párharcot. Még mindig eléggé fáj, sőt, sokkal rosszabb ma, mint tegnap, bár biztos vagyok benne, hogy később jobb és szebb lesz. Egy majdnem profi csapatot öt meccsre kényszerítettünk. Így talán még fájóbb, mintha sima három-nullára kikapunk, mert nem is karnyújtásnyira, annál sokkal közelebb voltunk a bajnoki címtől – összegzett Garbacz Máté, a csapat kapusa.

A szegediek az első két elveszített meccset követően óriásit küzdve harcolták ki, hogy ötödik meccsen dőljön el a bajnoki cím: erre még nem volt példa az Andersen liga történetében.

– Jól bírtuk ezt a terhelést, hiszen nulla-kettőről jöttünk vissza. Az első két meccsen nem voltunk szerencsések, az elsőn, nulla-nullás állásnál szereztünk egy olyan gólt, amit mindenki annak látott, csak a játékvezető nem. A sportban persze nincs ha, de egészen máshogy is alakulhatott volna, hiszen aztán kapuvasunk volt, úgy lett nulla-kettő. Győrben három góllal vezettünk, de nem tudtuk ezt megtartani. Azt gondolom, a liga jó reklámja volt ez a párharc, több ismerősöm van a felnőtt válogatottnál, ők is nézték a meccseinket – tette hozzá Garbacz Máté.

Garbacz Máté: felemelő érzés így kapuban állni

– Az Erste-ligában sincs ilyen, hogy van, akiket már nem lehet beengedni a meccsre, mert elfogynak a jegyek. A Budapesti Jégkorong Akadémia–DEAC döntőt háromszázan voltak. Továbbra is az a célunk, hogy minél több gyerek jöjjön jégkorongozni, de felemelő érzés így a kapuban állni, hogy nem látsz üres helyet a lelátón. Minden szurkolónak köszönjük a segítséget, nélkülük nem ment volna el öt meccsig a párharc! Óriási dolog, hogy Győrbe is elkísértek bennünket a szurikolóink, még most is borsódzik a hátam – utalt arra, hogy a döntőben 7-800 ember látogatott ki a jégpályára.