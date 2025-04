Ezekben a párosításokban nem sikerült a pontszerzés, most itt az újabb esély

Az utolsó öt fordulót kezdik meg az NB III.-as labdarúgócsapatok, a szezonhajrá nyitányaként a Hódmezővásárhelyi FC vasárnap 14 órától a Monor otthonában lép pályára. A két csapat őszi meccsén a monoriak mindhárom pontot elvitték Vásárhelyről, egyúttal 49 pontjukkal még reménykedhetnek a dobogóban.

Az itthon aratott sikert követően Monorra utazik a Hódmezővásárhelyi FC. Fotó: Karnok Csaba

Többen is hiányozhatnak a Hódmezővásárhelyi FC-ből

– A Monor–Vásárhely meccs mindig derbi volt. Halgas Istvánnal rendesen aprítottuk egymást anno a pályán, de tiszteljük egymás munkásságát. Nagyon kemény meccsre számítok. Sajnos sok sérültünk is van, de szeretnénk is lehetőleg mindenkinek játéklehetőséget biztosítani az idény végéhez közeledve. Úgy érzem, összerázódott a társaság a téli felkészülés óta, a tesztmeccseket is ideszámítva csak a Békéscsaba és a Vasas II. volt az, amely jobb volt nálunk – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője, aki Tóth Péter és Hegedűs Martin játékára biztos nem számíthat, a húzódással bajlódó Zámbori-Guth kettős mellett Török Ke­­vin játéka is kérdéses.

Szintén van miért visszavágnia az SZVSE-nek is, amely vasárnap 17 órától az ESMTK-t fogadja. A pesterzsébetiek is 49 egységgel állnak, és szintén az érmes helyek egyikéért küzdhetnek, ősszel pedig egy kiütéses, 8–0-s vereséget mértek a Vasutasokra.

– Eddig sem éreztük, hogy rossz formában lennénk, de a múlt heti győzelem javította az önbizalmunkat. Megpróbálunk visszavágni az őszi, pusztító vereségért. Eddig komolyabb hullámvölgyek nélkül haladtunk a szezon során, ezt szeretnénk is végigvinni. Az idény előtt kitűzött célokhoz képest jóval jobban szerepelünk, a hátralévő fordulókban szeretnénk legyőzni az első öt helyezettből valakit, mert eddig ez nem sikerült, most erre lehetőségünk lesz – nyilatkozta Kelemen Balázs, az SZVSE edzője, aki a kisárgult Lévai Norbertre nem számíthat a vasárnapi bajnokin.