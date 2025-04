Ismét megszólalt Ivkovics, miután durván beleállt a szegedi játékvezetőbe

Rendkívül durva mondatokat intézett Nyilas István felé a múlt heti, Honvéd–Kecskemét mérkőzést követően Ivkovics Sztojan. A kecskemétiek szakmai igazgatója a meccs után úgy fogalmazott, a szegedi játékvezető költse gyógyszerre az összes pénzt, amelyet a kosárlabdával keres. Az ominózus nyilatkozatot követően Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke fegyelmi eljárást kezdeményezett Ivkovics ellen, aki nem volt ott csapata kispadján a szombati, PVSK elleni idegenbeli bajnokin.

Fotó: Gémes Sándor

Ivkovics Sztojan számít a büntetésre

– Nem vagyok büszke magamra, de eljutottunk a vörös vonalig, ami után már nem lehetett szó nélkül elmenni. A játékvezető úriembert diagnosztizáltam a meccs után, ez adta a nyilatkozatom alapját. Azt a javaslatot tettem, hogy használjon Xanaxot, mert a mérkőzés végén nagyon ideges volt, továbbá megelőzésképpen Aspirin Protectet a vérkeringésre, illetve a vörös szemre, és úgy láttam, hogy D-vitaminra és sok napsütésre is szüksége van, mert túlságosan sápadt volt. Egy 30 napos kúra után az MKOSZ küldje újra el hozzám kontrollra, és megnézzük, mennyit segített a terápia. De félretéve a tréfát, nem jó úton haladunk. Hosszú ideje, és nem csak nekünk vannak problémáink a játékvezetéssel, amit megfelelő helyen már többször jeleztem. És nem is elsősorban a bírókkal van probléma, hanem a játékvezetői küldéssel. Romániában, az Európa-bajnokságon a magyar férfi kosárlabda-válogatott megteremtett egy erős alapot. Rend, fegyelem, hierarchia, család, isten, haza, ez határozta meg a mindennapjainkat, ma is ehhez tartom magam. A panaszaimmal minden szabályt és protokollt betartottam eddig, de semmi érdemleges nem történt. A játékosok, az edzők minden héten pályára lépnek, felelősséget vállalnak azért, amit csinálnak és ha felelősségre vonják őket, azt azonnal lehet tudni. Én annyit szeretnék elérni, hogy a játékvezetők vezérkara is tegyen hasonlóképpen, legyen transzparens a játékvezetéssel kapcsolatos panaszok kezelése, az esetleges vizsgálatok eredménye. Nagyon remélem, hogy ezúttal felkeltettem a figyelmet – nyilatkozta az ügy kapcsán a kecskeméti klubnak Ivkovics Sztojan.