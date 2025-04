Körömrágós végjátékban még a piros lap is villant a Metalcom Szentes helyosztóján

Negyedik alkalommal játszott egymással idén a Metalcom Szentes és az UVSE. A férfi vízilabda OB I. két alapszakasz meccs mellett a Magyar Kupában Is keresztezték egymás útját. Negyedszer is a Kurca-partiak nyertek, de egyáltalán nem olyan könnyen, mint azt a jó kezdésük előrevetítette.

Immár biztos, hogy idén előrébb végez a bajnokságban a Metalcom Szentes, hiszen tavaly tizenegyedikek voltak, most pedig a kilencedik pozícióért játszhatnak majd.

Fotó: Vidovics Ferenc

Kovács Barnabásra kéztörése miatt továbbra sem számíthatott Kis Gábor. Pászti Benedek helyettesítette, a védelem pedig jól állta a sarat, miközben villámgyorsan 3–0-ra léptek el a hazaiak. A második negyedben erőre kapott az UVSE, így 5–5-re felzárkózott.

Jól kezdett a Metalcom Szentes

A harmadik negyed elején egy gólváltás után négy–nullás sorozattal 10–6-ra alakította az eredményt a Szentes, de még ekkor sem nyugodhatott meg. A záró nyolc minutumban óriásit küzdött Vincze Balázs legénysége, amely huszonöt másodperccel a vége előtt 13–13-nál egyenlített. Ekkor Tóth Gyula piros lapot kapott a hazaiaknál, majd nyolc másodperccel a vége előtt Csorba negyedik találatával szerezte meg a győzelmet a Szentes.

A Kurca-partiak a kilencedik helyért játszhatnak. Ellenfelük viszont még nem ismert, ugyanis az Eger–Miskolc párharcban 6:3-ra vezetnek a borsodiak.

Kis Gábor: – Közönségszórakoztató, izgalmas mérkőzést játszottam, amelytől egy picit féltem, mert ha itt most nem nyerünk, akkor megfordulhatott volna az önbizalom a két csapat között. Az UVSE ismét bebizonyította, hogy képes ellenünk feléledni, mint egy főnix madár. Remekül kezdtünk, működek a lefordulásaink, jól érezték magukat a srácok a vízben, az UVSE viszont rendre visszajött a meccsbe és megnehezítette a dolgunkat. A harmadik és a negyedik negyed elején is újat mutattunk, így elléptünk három-négy góllal, mégis körömrágós let a végjáték. Feszültté vált a mérkőzés, fogytak a játékosok a medencéből és egy piros lapot is kiosztottak a játékvezetők. Bármelyik fél megnyerhette volna a mérkőzést, de olykor a szerencse is mellénk állt.

Metalcom Szentes–UVSE 14–13 (3–1, 2–4, 5–1, 4–7)

E.ON férfi vízilabda OB I., rájátszás a 9–12. helyért, 1. mérkőzés. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Kovács Cs. T., Sándor P.

Szentes: Pászti – Tóth Gy., Szatmári, Csorba, Bozó, Kürti-Szabó M., Hajdú. Csere: Papp P., Asanin, Makán R., Bojó, Horváth Á., Takács. Vezetőedző: Kis Gábor.

UVSE: Csiszer – Herczeg, Besenyei, Korbács, Baksa J., Tóth K., Kedves. Csere: Kovács K., Gidófalvy, Gelányi, Hegedűs Cs., Kovács L., Hegedűs Z. Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól – emberelőnyből: 4/11, ill. 6/14.

Ötméteresből: 3/3, ill. 1/1.

Kiállítva cserével: Tóth Gy.

Kipontozódott: Szatmári, Horváth Á., ill. Besenyei, Gelányi.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 9:0 a Szentesnek.

