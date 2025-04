A világbajnoki cím megvédése a röszkei honvéd célja

– Egyre nehezebb a versenyzés, ezért éreztem másabbnak a tavalyi Eb-t is. Korábban a világbajnokságon senki nem számolt velem, persze ismertek, de a vb-aranyat követően éreztem is magamon a nyomást, mindenki engem akart legyőzni. Nem változtatunk azon, ami korábban bejött, viszont jön fel az új generáció, rájuk készülni kell – mondta Nagy Rita annak kapcsán, hogy mennyiben lehet más az idei esztendő számára azok után, hogy az elmúlt két évben világbajnokságot és Európa-bajnokságot is nyert.

Nagy Rita előtt komoly feladatok állnak 2025-ben is. Fotó: Török János

– A fő célom, hogy megvédjem a vb-aranyamat. Olyan ellenfeleket sikerült legyőznöm, akiket korábban soha, és minél nehezebben szerzi meg az ember a sikert, annál édesebb a győzelem – mondta a Combat „D” SC harcosa, akire a magyar bajnokság, majd egy budapesti világkupa, később pedig egy horvátországi Európa-kupa vár, ezt követően jöhet majd a világbajnokság.

Nagy Rita a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. területvédelmi ezrede tagjaként szolgál a toborzóirodában. Mint munkája kapcsán elmondta, az érdeklődők tájékoztatása mellett középiskolákban tartanak pályaorientációs előadásokat, nyaranta pedig toborzórendezvényeken vesznek részt. A röszkei klasszis közben immáron több mint egy éve gyerekeknek tart edzéseket.

– A motiváció terén van párhuzam a gyerekeknél vállalt feladatom és a honvédség között, de minden embert máshogyan kell motiválni. Azt gondolom, ha valamit tudunk, akkor azt tovább kell adni. Úgy szeretném átadni a tudásomat, hogy sokkal kevesebb nehézségen kelljen átmenniük ezeknek a gyerekeknek, sokkal hamarabb elérjék a céljaikat, nekem tizenhat évembe került, mire megszereztem a világbajnoki címet – zárta Nagy Rita.

Nagy Rita volt a vendégünk, hallgassa meg a vele készült beszélgetést: