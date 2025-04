Nem ilyen meccsben bízott a Gyöngyös a Pick Szeged ellen

Nem bízta a véletlenre a két pont sorsát Michael Apelgren. A svéd mester a csütörtök esti Bajnokok Ligája-mérkőzés után szombaton Gyöngyösön is a legerősebb összeállítását küldte csatába a Pick Szeged vezetőedzője, Frimmel viszont csak padozott. Mindössze annyit változtatott, hogy Thulin helyett ezúttal Mikler Roland kezdett a kapuban. A magyar válogatott hálóőr stabil teljesítményt nyújtott a mintegy ötven perc alatt, amit a pályán töltött. Hárított hétméterest is, tizenhárom védésével 38 százalékos hatékonysággal zárta a meccset, míg svéd váltótársa ötvennel, miután négyből két lövést megfogott.

A Pick Szeged balszélsője, Marin Jelinic (a labdával) hét akciógólt szerzet tizenkét lövésből a Gyöngyös ellen.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Aggódtak a szegedi szurkolók a gyöngyösi túra miatt, amely két Barca elleni meccs közé ékelődött be. Előzetesen bravúrra készültek a gyöngyösiek. A hazai pályán sok ellenfélre veszélyes Bíró-csapat a Magyar Kupa-elődöntőjében is megizzasztotta Kalarasékat, tavaly pedig le is győzte bajnokin. Egy újabb vereség a bajnoki döntős részvételt sodorta volna veszélybe, a Szeged viszont esélyeshez méltóan kezdett.

Végig vezetett a Pick Szeged

A 4. percben 3–3-nál Edwards egyenlített büntetőből, majd Röd, Smárason és Bánhidi góljaival lépett el először a Pick. Nem is tudott már többször egyenlíteni a Gyöngyös, a 20. minutumban már héttel járt előrébb a Szeged. A hazai küzdelem arra volt elég, hogy a szünetben 15–20 álljon az eredményjelzőn.

A második félidő elején nagy elánnal kezdtek a hazaiak, így háromgólos csökkentették a különbséget (37. perc: 18–21). Ennél közelebb viszont már nem engedte magához a Pick Szeged az ellenfelét, amely a mérkőzés végére visszaépítette a nyolcgólos előnyét.

Michael Apelgren: – Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt. Mielőtt Magyarországra érkeztem, azt hallottam, hogy az NB I. nem olyan erős. Ez viszont egyáltalán nem így van, lenyűgöző a csapatok hozzáállása. Nehéz mérkőzésre számítottunk Gyöngyösön, a hazaiak jól játszottak. Győztünk, így most már teljesen a Barca elleni visszavágóra koncentrálhatunk.

HE-DO B. Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged 27–35 (15–20)

Férfi kézilabda NB I., 23. forduló. Gyöngyös, Dr. Fejes András Sport és Rendezvénycsarnok, 1300 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

HE-DO B. Braun Gyöngyös: Skledar – Lakosy 4/4, Markez 2, Ubornyák 3, Hegedüs 4, Bodor 2, Edwards 3/1. Csere: Uszik (kapus), Potisk 3, Nagy Á. 2, Gráf 1, Jóga 1, Kovács G. 1, Gyallai 1. Vezetőedző: Bíró Balázs.

OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Sostaric 7/4, Röd 3, Kalaras 3, Mackovsek 1, Smárason 1, Jelinic 7. Csere: Thulin (kapus), Bánhidi 4, Kukics 5, Garciandia 1, Szilágyi 2, Toto, Bodó 1. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Hétméteres: 6/5, ill. 4/4.

Kiállítás: 2, ill. 4 perc.