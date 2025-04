Többször megszakították hosszú percekre a Veszprém–Pick Szeged rangadót

Akárcsak öt nappal korábban a Magyar Kupa-döntőt, a bajnoki alapszakasz-mérkőzést is nagy iramban kezdte a One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged. Bánhidi góljával indult a találkozó, az első öt percben háromszor is a vendégek vezettek. 4–3-nál vette át az előnyt a Veszprém, sőt, 5–3-ra is ellépett. Ezután viszont jobb érvényesült a vendégek akarata, köszönhetően Smárason és Bánhidi remek játékkapcsolatának, így a 8. minutumban 6–5-re már a Pick vezetett.

Janus Smárason jó irányítójátéka kulcsfontosságú a Pick Szeged győzelméhez.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Egyik oldalon sem kapták el a fonalat a kapusok, még húsz perc sem telt el a mérkőzésből, amikor már mindkét vezetőedző alkalmazott cserét ezen a poszton is. Jól rendeződött vissza a Szeged, megállítva ezzel a Veszprémre jellemző gyors támadásokat. Negyedórát követően mindkét csapat elővette a taktikai repertoárból a hét a hat elleni játékot, ami a Szegednek volt kifizetődőbb, Kalaras beállóból szerzett találatával a 14. percben ismét kettővel vezettek a kékek, 9–7-re.

Remekül védekezett a Pick Szeged

A 19. minutumban történt meg először, hogy Bánhidiék nem tudták tökéletesen visszarenedeződni védekezésbe és cserélni, amit Remili kihasznált. Ekkor járt először kettővel előrébb a Veszprém (11–9). Kérészéletű előnynek bizonyult ez, mivel Sostaric értékesített egy büntetőt, ami után hosszú percekre félbeszakadt a találkozó egy szurkoló rosszulléte miatt, akit végül az orvosi szobába kísértek.

Kiélezett első játékrész

Nem változott a játékképe az első félidő hajrájára sem. Kiélezett meccsen a 29. percben 16–16-nál visszavehette volna a vezetést a Pick Szeged, de Sostaric hétméterese a keresztlécen csattant. Egy gólváltásra és egy időn túli szabaddobásra maradt még idő. Koszorotov kiszorított szögből ellőtt bombája elment szegedi kezek fölött, de Mikler védeni tudott. A két pont sorsa egy félidő alatt nem dőlt el, 17–17-tel mentek a csapatok szünetre.

Jobban kezdett a címvédő

A második félidő elején gyorsan magához ragadta az előnyt a címvédő Veszprém. Palasics-védések után lendületes támadásokat tudtak vezetni, a 36. percben pedig már 23–20-ra vezettek. Egyértelműen a hazaiak kezdtek jobban, a 41. percben már 25–21 állt az eredményjelzőn, amikor játékvezetői videózás miatt hosszabb időre megállt a játék. Szabálytalan csere miatt Mackovsek és Bánhidi, míg Smárason lerántása miatt Fabregas kapott kétperces kiállítást.