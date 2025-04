Mindene megvolt, mégis üres kézzel jött haza a derbiről a Szeged

Ahogy a mérkőzés felvezetéseként is írtuk, függetlenül az előzményektől, egy ilyen derbin bármi előfordulhat. Azonban arra, ami a Békéscsaba–Szeged-Csanád GA meccsen történt, aligha számított bárki, hiszen a Tisza-partiak egy órán át emberelőnyben futballozhattak, de ezt nem tudták gólra váltani: sőt, még a létszámhátrányban játszó hazaiak találtak be kétszer. Persze, Fortuna is kegyeibe fogadta a csabaiakat, hiszen nem minden nap születik két olyan gól, amellyel fordítani tudtak az első félidőben, ettől függetlenül hiába játszott emberfórban a Szeged, ellenfele kapusát nem igazán tudta kemény kihívás elé állítani.

Novák góljával még vezetett a Szeged-Csanád GA, végül pont nélkül maradt a Viharsarokban. Fotó: Gémes Sándor

– A kiállítás sajnos átrajzolta a terveinket, de hamar sikerült az egyenlítés és a vezetést is megszereztük. A pontrúgásokra végig nagyon odafigyeltünk és megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy elhisszük végre, hogy tudunk nyerni és ugyanilyen harci szellemben játszunk a további mérkőzéseinken is – összegzett Csató Sándor, a Békéscsaba edzője, miután csapata közel két hónap elteltével nyert újra bajnoki meccset. Ezt megelőzően ugyanis a Békéscsaba február 23-án, a Soroksár ellen szerzett legutóbb győzelmet.

A Szeged-Csanád GA a Szentlőrinc elleni hazai vereséget követően ezúttal is három gólt kapott, és fájó vereséggel térhetett haza riválisa otthonából.

– Úgy gondolom, jól játszottunk az első félidőben, voltak is helyzeteink, a vezetést is megszereztük, az ellenfél pedig piros lapot kapott. Mindenünk megvolt. Az első, majd a második lövéséből is gólt szerzett a Békéscsaba. A hazaiak nagyon jól védekeztek a második félidőben is. Senki nem szereti a vereséget, de előfordul az ilyesmi. Profik vagyunk, meg kell találni a vereség okait és tovább kell lépni –nyilatkozta a meccs után Alekszandar Jovics, a Szeged-Csanád GA edzője.

Összefoglaló a Békéscsaba–Szeged-Csanád GA meccsről: