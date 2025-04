Egyszer már megoldott egy ilyen helyzetet a Szeged-Csanád GA, most viszont kevesebb ideje van erre

Két vereséget követően próbálhat meg javítani a Szeged-Csanád GA, ez azonban közel sem ígérkezik egyszerű feladatnak Márkvárt Dávidék számára. A szegediek a szezon során voltak már egyszer hasonló helyzetben, amikor egymást követő két találkozón maradtak pont nélkül, igaz, a Vasas és a Budafok elleni vereségeket a téli szünet követte, de a tavaszi nyitómeccsen legyőzték a Tatabányát.

A párharcok is fontosak lehetnek a Szeged-Csanád GA számára hétfőn este az egyik meglepetéscsapat ellen. Fotó: Török János

A szezon hátralévő szakaszában viszont a négy feljutásért küzdő csapat közül hárommal is találkoznak még a Tisza-partiak, akik így a mérleg nyelvét is jelenthetik majd a végelszámoláskor. Hétfőn 20 órától az M4 Sport által is közvetített találkozón a második helyen álló Kazincbarcika csapatát fogadják a szegediek, és ahhoz, hogy újra pontot szerezzenek, a védekezést biztosan jobban kell megoldaniuk, hiszen a Szentlőrinc és a Békéscsaba ellen is három-három gólt kapott a szegedi csapat. A borsodiak viszont az egész liga egyik leggólerősebb csapatának számítanak 44 szerzett találatukkal, az eddigi 25 bajnokijuk alatt csupán négyszer fordult elő, hogy ne szereztek volna gólt.

Nagyobb odaadás kell a Szeged-Csanád GA-tól

– Egy olyan csapatot fogadunk, amely hasonló felfogásban játszik, mint mi. Dominánsan lépnek fel és igyekeznek kontroll alatt tartani a mérkőzéseket. Számos tapasztalt játékossal rendelkeznek, elég, ha Vargát, Bódit, Lucast, Ramost, vagy Kártikot említem, akik komoly minőséget képviselnek. Tiszteljük a Kazincbarcikát, ugyanakkor a mi csapatunkat is kiváló labdarúgók alkotják. Az a feladatunk, hogy ezt be is bizonyítsuk a pályán a játék minden elemében. Tekintélyt kell szereznünk domináns futballal és labdabirtoklási fölénnyel. Nagyobb elkötelezettségre, odaadásra és hitre lesz szükségünk. Harcosan, ugyanakkor mosolyogva kell játszanunk hétfőn. Élvezzük ki ezt a kihívást! Mélyen hiszek abban, hogy a srácok képesek erre, és készen állnak a feladatra – nyilatkozta a klub honlapján a mérkőzést megelőzően Alekszandar Jovics, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

A Szeged-Csanád GA legutóbb elveszítette a dél-alföldi derbit a Békéscsaba ellen: