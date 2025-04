Ilyet még senki nem tett ebben a szezonban, mint amit a Szeged-Csanád GA elért

A feljutásért küzdő Kazincbarcikát fogadta hétfőn este az NB II. 26. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Az elmúlt két meccsét elveszítő szegediek kezdője nem kevesebb, mint hat helyen változott, kezdőként debütált például a nemrég profi szerződést aláírt Sándor Márton is. A szegedi ultrák viszont ezúttal nem a megszokott helyről, a kapu mögül kezdték meg a meccset, a kezdőrúgást megelőzően a töltésről tüntettek a Szeged-Csanád GA vezetősége ellen.

Novák Csanád két góllal járult hozzá a Szeged-Csanád GA győzelméhez. Fotó: Gémes Sándor

Lendületesen kezdtek a Tisza-partiak, Márkvárt kétszer is próbálkozhatott, majd egy szöglet után meg is szerezték a vezetést: Márkvárt beívelésére Novák érkezett teljesen szabadon, és fejelt az ötösről a bal alsóba, 1–0. A folytatásban is inkább a Szeged maradt lendületben, és nem igazán volt benne a levegőben, hogy egyenlítene a Kazincbarcika. Mintegy fél órányi játékot követően viszont mégis ez történt, egy jobb oldali beadásnál Pető előzte meg a védőjét, és csúsztatott a hosszúba, 1–1. Csak néhány percig volt egál, mert egy újabb beívelés hozott változást az eredményben, Márkvárt ötösre ívelt szabadrúgásánál a kapujából kirepülő Fadgyas ütközött Szujóval, a lecsorgó labdát viszont Novák Csanád bekotorta, újra előnyben volt a Szeged, 2–1. A szünet előtt még Kotula élesen kapu elé lőtt labdájából alakulhatott volna ki nagy veszély, ám nem ért bele senki középen. A félidőben a klub második számú csapatát köszöntötték, aki megnyerték a vármegyei I. osztályt.

Óriási helyzettel kezdődött a második félidő, egy jobb oldali akció után Novák készítette le a labdát lövésre a tizenhatosnál érkező Harisnak, aki azonban kapásból a kapu mellé tekert. A jó iramú második félidei kezdés végén kétgólos lett a szegediek előnye, a tavaly még a Kazincbarcikában játszó Kotula Máté szép mozdulattal csavart a hosszúba a tizenhatos bal sarkáról – a 23 éves játékos kezeit feltéve nem is örült látványos a találatnak, 3–1.

A vendégek hiába használták ki az összes cserelehetőségüket, a Szeged kontrollálta a meccset és helyzetig sem engedte ellenfelét, majd jött Márkvárt újabb szöglete, és az újabb szegedi gól: ezúttal Borvető fejelt a léc alá közelről, végképp lezárva ezzel a meccset, 4–1. Katona ugyan szép cselt csinált meg a túloldalon, de nyolcméteres lövése pont Veszelinov kezeibe érkezett.