Nem sikerült megtörnie a Szentlőrinc elleni átkot a Szeged-Csanád GA-nak

Nem változtatott a legutóbb, Gyirmóton győztes kezdőcsapatán Alekszandar Jovics, a születésnapját a meccsnapon ünneplő szegedi mester és csapata pedig arra készült, hogy győzelemmel ünnepeljen, hiszen a Szentlőrinc elleni volt a szegedi klub századik mérkőzése a Szent Gellért Fórumban. A Szeged-Csanád GA jubileumi mérkőzését Ádám Martin is a helyszínen tekintette meg.

Ádám Martin is a helyszínen látta a Szeged-Csanád GA meccsét. Fotó: Török János

Ismerősből nem volt hiány a túloldalon, hiszen Nyári Patrik és Nagy Richárd korábban a szegedieknél játszott, míg a SZEOL SC neveltje, Szivacski Donát, valamint a csongrádi Hajdú Roland is a kezdőben kapott helyet a Szentlőrincben. Nem mondhatni, hogy a védekezésre rendezkedtek volna be a vendégek, a kontrák többször is veszélyt hordoztak magukban. A félidő közepén egy bal oldali beadást követően meg is szerezték a vezetést a vendégek, Tóth-Gábor tizenegy méterről csúsztatott a bal alsóba, 0–1. Nem sokkal később egy újabb kontra végén Hajdú futotta le védőjét egy indítással, de lövés helyett a visszapasszt választotta. A 37. percben az addigi legnagyobb egyenlítési lehetőség maradt ki, egy felpasszt Borvető készített le Kotulának, aki élesen ellőtte a hosszú sarok felé, de nem volt érkező a túloldalon.

Kettős cserét eszközölt Jovics a félidőben, és egy motivált szegedi csapat jött ki a szünet után, amely be is szorította ellenfelét a kapuja elé. Az erőfeszítéseknek meglett az eredménye, a harciasan játszó Mohost lökték föl a büntetőterületen belül, a megítélt büntetőt Borvető magabiztosan értékesítette, 1–1. Néhány perccel később a félidőben először jutott el a szegedi kapuig a Szentlőrinc, Kiss-Szemán tizenhat méterről előtt labdája megpattant egy szegedi védőn, ezzel becsapta Veszelinovot, 1–2. A következő szentlőrinci helyzet is gólt hozott, Nagy Richárd cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd a hosszún érkező Tóth-Gábor elé tálalt, aki az üres kapuba passzolt.

Mohos a keresztlécet találta telibe átlövésével, majd egy kavarodást követően Novák estében szintén a kapufát találta el. Lehetett volna szoros is a vége, mert Papp Áron lefejelt labdáját Borvető küldte kapu fölé az ötösről. A Szentlőrinc megőrizte tavaszi veretlenségét, mi több, a Szeged-Csanád GA továbbra sem tud nyerni ellene.