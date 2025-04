Mutatjuk az őrült végjátékot, ami után fordított a Szedeák

Bár 13 ponttal is vezetett a meccs korábbi szakaszában, a Honvéd elleni találkozó utolsó percének hétpontos hátrányból futhatott neki az SZTE-Szedeák. Ekkor jött Vuk Vulikics, a szegediek irányítója előbb egy triplával visszahozta a reményeket, majd kiharcolta azt a sportszerűtlen szabálytalanságot, amiért a két büntető mellett még egy támadással is jöhetett a Tisza-parti csapat. Vulikics higgadtan büntetőzött, így 17 másodperce maradt a Szedeáknak arra, hogy 82–83-as állásnál támadjon: végül a szerb irányító közel sem tiszta helyzetben elvállalta, a labda pedig beesett, így zsinórban hét pontot szerzett Vulikics, amivel fordított a Szedeák, és az oroszlányi sikert követően egy újabb nagy lépést tett a bennmaradás felé.

Vuk Vulikics volt a nyerőember az SZTE-Szedeák számára a végjátékban. Fotó: Török János

– Nagyszerű győzelmet szereztünk! Tudtuk, hogy meg kell védenünk a hazai pályánkat, hiszek benne, hogy mindegyik hazai meccsünket meg tudjuk nyerni az alsóházban. Persze, sokat jelent ez a mai győzelem, de nincs időnk ünnepelni, három nap múlva már a Pécs érkezik ide, és arra a győzelemre is nagy szükségünk van. Köszönöm a szurkolóknak és a srácoknak, gyűjtsünk be még egy győzelmet! – összegzett a meccset követően a 24 ponttal és 5 gólpasszal záró irányító. A végjátékban ő volt a nyerőember, de akárcsak Oroszlányban, ezúttal is több lábon állt a Szedeák, és nagyszerűen teljesített csapatként: elég csak kiemelni Alan Herndon teljesítményét, az amerikai center 14 pontos, 10 lepattanós dupla-duplával zárt, volt még négy gólpassza és két szerzett labdája is – de ugyanígy fontos volt Polány Kristóf triplázása is, aki mindhárom távoli vállalásából kosarat szerzett.

– Ez a szív diadala volt, mindenki mindent megtett azért, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első félidőben jól játszottunk, a másodikban a Honvéd agresszívabb lett védekezésben, ezáltal egy picit megállt a támadójátékunk. Fáradtunk is, de megtettünk mindent azért, hogy egy pici szerencsénk is legyen. Ez egy klasszikus egylabdás meccsé vált, bármelyik csapat megnyerhette volna, ha a Honvéd nyer, az sem lett volna érdemtelen. Kijárt nekünk ez, hogy végre szerencsével nyerjünk egy meccset. Ma még tudunk egy picit örülni, de holnaptól már készülünk a következő meccsre, ezzel semmi nem dőlt el. Sok meccs van még hátra a playoutból, nap mint nap ide kell jönni, izzadni kell, és mindent meg kell tenni azért, hogy bennmaradjunk! Köszönöm a szegedi közönségnek, ma is óriási hangulatot teremtettek! Minden meccs más, nagyon nehéz meccs lesz a PVSK ellen, hiszen mindenki az életéért küzd a playoutban. Nagyon komolyan fel kell készülnünk, a legfontosabb most a regeneráció, szerdán pedig nekik kell mennünk, és hazai pályán meg kell tennünk mindent azért, hogy legyőzzük a PVSK-t – utalt Simándi Árpád a következő feladatra, hiszen szerdán a playout egyik legfontosabb meccse következik a Szedeák számára, amikor is a jelenlegi sereghajtó PVSK érkezik az újszegedi sportcsarnokba.