Elképesztő fordítás végén aratott pokolian fontos győzelmet a Szedeák

A rendkívül fontos időszakot a Honvéd elleni hazai meccsel kezdte meg az SZTE-Szedeák, a fővárosiak két légiósuk, Grubor és Szokolovics nélkül érkeztek Szegedre. A korábban a Szedeákban is játszó Filipovics kosara nyitotta a meccset, azonban erre 12 pont érkezett válaszképp a szegediektől, így hamar időt kért a Honvéd. A folytatásban is főképp centerből volt eredményes a vendégcsapat, de öt pontnál közelebb nem engedte ellenfelét a Szedeák, majd az első negyedet Vuk Vulikics triplája zárta. Öt szegedi ponttal indult a második negyed, és hamar visszatért a tíz pont fölötti Tisza-parti előny, ezúttal is jól járt a labda a szegedieknél, és abszolút irányították is a játékot. Egészen a 17. percig, ekkor Freeman dobott gyorsan öt pontot, amivel 40–35-re jött fel a Honvéd, de erre Glisicstől, majd Eadytől jött egy-egy közeli. Akárcsak az első, úgy a második negyedet is egy szegedi tripla zárta, Eady dudaszó pillanatában elengedett távolija behullott, ez pedig nagyon is fontos volt, hiszen ezzel hat helyett kilenc pont volt a Szedeák előnye a nagyszünetben, 47–38 – érdekesség, szerdán Oroszlányban pontosan ugyanez volt a félidei eredmény.

Vuk Vulikics volt az SZTE-Szedeák nyerőembere a végén. Fotó: Török János

Hullámzóan kezdődött a harmadik negyed, felváltva estek a kosarak mindkét oldalon, de folyamatosan tartotta néhány pontos előnyét a Szedeák. 52–48-nál két kulcsfontosságú zsákolással jelentkezett Alan Herndon, viszont Freeman triplája és Kopácsi középtávolija után két pontra olvadt a szegedi előny három perccel a negyed vége előtt, 58–56-nál jött Simándi Árpád időkérése. A folytatásban viszont a Honvéd keményebb védekezése ellen nehezen találta az ellenszert a Szedeák, kimaradtak a távoliak is, így Gatling negyedet lezáró tempójával kiegyenlített, 60–60-ról jöhetett az utolsó tíz perc.

Két és fél percig nem tudott pontot szerezni a Szedeák, ellenben a Honvéd hetet is, így hamar időt kellett kérnie a Szedeáknak 60–67-nél. Polányi tripláival tartotta meccsben a Szedeákot, az utolsó két perc előtt pedig Vulikicstől is jött egy távoli, amivel mg megmaradt a remény 75–79-nél. Közelebb nem sikerült jönni, 43 másodperc maradt az órán, amikor Vulikics újabb triplájával három pont volt a szegediek hátránya, 80-83-nál jött a vendégek utolsó időkérése. Gatling triplája kimaradt, majd Simon faultját videózás után szándékos szabálytalanságnak minősítették, így Vulikics dobhatott két büntetőt, és még a labda is maradt a Szedeáknál. A szegedi irányító bedobta mindkét büntetőjét, 82–83-nál így a meccsért támadhatott a Szedeák, hiszen 17 másodperc volt az órán. Vulikics lehetetlen helyzetből is bedobta a középtávolit, három másodperce maradt a Honvédnak, de Simon triplája lejött – elképesztő szívvel játszva, az utolsó negyedben nyolcpontos hátrányból fordítva aratott elképesztően fontos győzelmet a Szedeák!