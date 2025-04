Létfontosságú siker, klubtörténelmi győzelmet aratott a Szedeák

Teljes kerettel állhatott fel az SZTE-Szedeák az Oroszlány otthonában az alsóházi rájátszás második fordulójában. Egy 9–1-es periódussal kezdődött a meccs, majd Vulikics büntetőjével 11–11-nél egyenlített a Szedeák. Herndon második távolijával a vezetést is átvették a Tisza-partiak, majd Eady ziccerével már öttel is vezettek 16–21-nél.

Zsíros Péter hat triplával járult hozzá az SZTE-Szedeák győzelméhez Oroszlányban. Fotó: hunbasket.hu

Zsíros triplája, majd Vulikics betörése után már kilenccel ment a Szedeák, így 19–28-nál időt kértek a hazaiak. Bishop hármasaival tartotta magát az Oroszlány, de Zsíros is bepörkölt hármat is kintről, így a negyed felénél is kilenc pont volt a Szedeák előnye, 25–34. A negyedik hármasát is beszórta Zsíros, majd egy labdaszerzés után ziccerezhetett is, így kétszámjegyűvé vált az Szedeák előnye, 27–39. Állandósult a tízpontos szegedi fór, igaz, a félidő végére éppen tíz alá jött az OSE, 38–47 a szünetben.

Három és fél percen keresztül nem tudott azonban pontot szerezni a Szedeák a harmadik negyed elején, így egy 8–0-ás etappal feljött az Oroszlány, 46–47-nél időt kért Simándi Árpád. Át is vette a vezetést az OSE, végül Herndon törte meg a szegedi csendet, majd Zsírostól jött az ötödik tripla, de így is egypontos hátrányban volt a Szedeák, 55–54. Ezzel elindította a szegediek szekerét, hiszen egy 16–0-ás futással zárták le a negyedet, így 12 pontos előnyből, 55–67-ről várhatta az utolsó negyedet a Szedeák.

Vulikics hármasával az addigi legnagyobb előnyt építette ki a Szedeák, és ugyan hét pontra visszajött az OSE, de Glisics sarokhármasával stabilizálta helyzetét a Szedeák. Nyolcpontos különbségnél kimaradtak a hazai dobások, ezt Balogh Szilárd büntette meg egy triplával, így ismét több mint tízzel vezetett a Szedeák két és fél perccel a vége előtt, 68–79. Innen már lemenedzselte a meccset a Szedeák, amely klubtörténelmi győzelmet aratott, hiszen története során először nyert az OSE otthonában! Zsíros Péter egymaga hat triplát vágott be (kilenc kísérletből), de mellette a két légiós magasember, Glisics és Herndon is közel dupla-duplával zárt. A Szedeák szempontjából a legjobban alakult a forduló, hiszen a PVSK kikapott a városi derbin az NKA Pécstől, így pontszámban utolérte riválisát a Tisza-parti csapat, az Oroszlányt pedig egy győzelemre közelítette meg ezzel a sikerrel.