A történelmi sikerből építkezhet a Szedeák a folytatásra

Fennállása során először tudott nyerni az Oroszlány vendégeként az SZTE-Szedeák. A Tisza-partiak rendkívül értékes sikert arattak az OSE vendégeként, hiszen ennek köszönhetően elléptek a tabella utolsó helyéről, másrészről pedig egyetlen győzelemre megközelítették ellenfelüket a tabellán.

Sikerével megközelítette riválisát az SZTE-Szedeák. Fotó: Hunbasket.hu, Hoffartné Kati

– Hasonló mérkőzés volt, mint az alapszakaszban, úgy gondolom, kontrolláltuk a meccset. Nagyon fontos volt, hogy amikor az Oroszlány visszavette a vezetést, meg tudtunk újulni, és fontos kosarakat szereztünk. Negyven percen keresztül véghez tudtuk vinni azt a taktikát, amit megbeszéltünk, így kell tovább mennünk a playoutban, hiszen ez csak egy meccs volt, van még hátra nyolc. Mindent meg kell tennünk, hogy bennmaradjunk – mondta a meccset követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Többeket ki lehetne emelni a szerdai győzelem kapcsán, hiszen a magasemberek, így Milos Glisics és Alan Herndon is nagyszerű meccset hozott, Zsíros Péter azonban egészen emlékezetes találkozót zárt. A szegediek kosarasa 20 pontos karriercsúcsot ért el Oroszlányban, kilenc triplakísérletéből hatot is bevágott, volt három szerzett labdája és két lepattanója is.

– Az elején egy kicsit beragadtunk, de ahogy sikerült ritmust fognunk, úgy lettünk egyre magabiztosabbak. A második félidőben többször ingadozott a játékunk, igyekeztünk betartani az edzői utasításokat. Mindenki a megfelelő pillanatokban tudott pontokat hozzátenni, így megtörtük az Oroszlány lendületét. Ez óriási lendületet adhat nekünk a továbbiakban, nincs még vége, nyolc meccsünk van hátra. Most kell fókuszáltnak maradnunk, most kell igazán jól játszanunk, és átmenteni a formánkat a következő meccsekre – összegzett a klub közösségi oldalán Zsíros Péter.

A Szedeák egy borzasztóan fontos periódussal folytatja az alsóházi rájátszást, hiszen a következő öt mérkőzéséből négyszer is hazai pályán szerepel majd: kezdésként szombaton 18 órától a Honvédot fogadják az újszegedi sportcsarnokban.

Az Oroszlány–SZTE-Szedeák meccs összefoglalója: