Mindenki kékbe! – kulcsfontosságú meccs vár a Szedeákra szerdán

Néhány nap alatt lényegesen jobb helyzetbe került az SZTE-Szedeák, amely a múlt héten két győzelmet is szerzett az alsóházi rájátszás során. Az Oroszlányban aratott sikert követően egy végletekig kiélezett meccsen a Honvédot is legyőzték Balogh Szilárdék, ezzel pedig már nem a sereghajtó pozíciójából vághatnak neki a folytatásnak. Sőt, nem csak a PVSK-t, hanem az Oroszlányt is megelőzte a bajnokságban a Szedeák.

Alan Herndon két nagyszerű meccset zárt, az ő jó teljesítményére is szüksége lesz az SZTE-Szedeák a PVSK ellen. Fotó: Török János

A bennmaradásért vívott meccs persze nem lefutott, hiszen hét forduló még hátra a playoutból, és mint ahogy a példa is mutatja, nagyon gyorsan változhatnak a dolgok, azonban innentől az SZTE-Szedeák saját kezében van a sorsa. Egy újabb, nagyon fontos lépést tehetne a jövő évi A csoportos tagság bebiztosítása felé a szegedi csapat, amennyiben a szerdán 18 órától kezdődő meccsen legyőzné pécsi riválisát, hiszen azzal két győzelemnyire nőne az előnye. A PVSK eddig mindhárom meccsét elveszítette a playoutban, legutóbb a Kecskeméttől kaptak ki hazai pályán, míg a két csapat novemberi, alapszakaszbeli meccsén egy ponttal a Szedeák bizonyult jobbnak.

Az biztos, hogy védekezésben a Szedeáknak nagyon kell majd figyelni a pécsiek két légiósára, Amorie Archibaldra és a szegediek bajnoki bronzot nyert korábbi csapattagjára, Djordje Dzseletovicsra. A PVSK két légiósa ugyanis az alsóház két legjobb teljesítmény-index átlagát (34-es érték) produkálta eddig, és az utóbbi időben egyértelműen ők húzzák a PVSK-t. A Szedeák az utóbbi két győzelem alkalmával azonban egyaránt nagyszerű csapatteljesíményt nyújtott – természetesen kellett a sikerekhez egy-egy egyéni extra teljesítmény, de Oroszlányban, és a Honvéd ellen is mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez.

Mindenki kékben érkezzen az SZTE-Szedeák meccsére

A szegedi klub arra kéri a drukkereket, mindenki kékben érkezzen a mai meccsre, így egységben támogathatják a szegedi csapatot a lelátóról. Ehhez csatlakozva az OTP Bank-Pick Szegeddel a Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készülő, szerződését a klubbal meghosszabbító Mikler Roland is videóüzenetet küldött a drukkereknek: szerdán 18 órától tehát mindenki kékben az újszegedi sportcsarnokban!