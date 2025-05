Többször meg kellett nyerni, de a végén meglett, és ez a lényeg – zsinórban harmadjára nyert a Szedeák

A korábi közönségkedvenc, Marko Boltics is a helyszínen szurkolt egykori csapatának, az SZTE-Szedeáknak a PVSK elleni, kulcsfontosságú mérkőzésen. A klub kérésének megfelelően, tiszta kékben érkezett az újszegedi sportcsarnokba sok más drukkerhez hasonlóan a Seqomics Szeged OB I.-es férfi vízilabdacsapata is.

Ezúttal is remek hangulat volt az SZTE-Szedeák meccsén. Fotó: Karnok Csaba

Ugyan a korábbi szegedi játékos, Dzseletovics jegyezte a meccs első kosarát, 4–4-ről nyolc pontot tudott szerezni a Szedeák, így Szrecsko Szekulovics hamar időt kért. Tíz fölé is nőtt a Szedeák előnye, és az első negyed végéig ki is toldotta ezt az időszakot a Tisza-parti csapat. A második negyed azonban Antóni hármasával kezdődött, gyorsan bejött tíz alá a PVSK, és a későbbiekben is folyamatosan csökkent a különbség. Támadásban sok hibát vétett a Szedeák, néhány dobásnál pedig Fortuna sem a szegedieknek kedvezett, de Micsovics, majd Archibald triplájával is egy labdára zárkózott fel a PVSK, miközben hét és fél percen át csak öt pontot szerzett a Szedeák. Archibald ki is egyenlített 30–30-nál, de Vulikics triplája, majd egy labdaszerzés után Balogh Szilárd-ziccerrel visszavette a vezetést a Szedeák, a félidőt viszont Mokánszki triplája zárta, 35–33.

A vezetését megtartotta a Szedeák, Herndon viszont a harmadik negyed elején megkapta a negyedik személyi hibáját. Jobban működött a Szedeák támadójátéka, így a játékrész végéhez közeledve Eady kettesével, majd triplájával ismét kétszámjegyűvé vált a különbség 57–47-nél, amikor időt kért a PVSK. Gyorsan visszajött azonban hat pontra a baranyai csapat, sőt, a kimaradt távoliak után Archibald betörésével 58–54-ről jöhetett az utolsó tíz perc.

Vaughn, majd Frank is dobott egy triplát, és mivel csak Eady kettese szólt közbe, ismét egál volt 60–60-nál. Továbbra is hullámzó meccs volt, a néhány pontos szegedi vezetést követően a PVSK mindig válaszolni tudott, így négy perccel a meccs vége előtt egyetlen pontos különbségnél kért időt Simándi Árpád, 67–66. Glisics öt pontjával folytatódott a meccs, a szegediek szerb magasemberének triplájával hattal vezetett a Szedeák, amikor szűk két perc maradt az órán, 72–66. Eady, majd Vulikics is higgadtan büntetőzött, ketten együtt hétből hetet bedobtak a vonalról ebben a szituációban, így ismét tíz pont volt a Szedeák előnye.