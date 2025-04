Egységbe hívja a drukkereket az SZTE-Szedeák a sorsdöntő meccsre

Három forduló telt el a férfi kosárlabda NB I./A csoportjának alsóházi rájátszásából. Az SZTE-Szedeák a történelmi, Oroszlány elleni győzelmet követően legutóbb a Honvéddal szemben egy elképesztő végjátékot követően nyerni tudott.

Érkezz kékben! – szól az SZTE-Szedeák felhívása a hűséges drukkerekhez. Fotó: Gémes Sándor

Az viszont már a playout rajtja előtt is látszott, hogy a tíz meccsből álló sorozat egyik legfontosabb találkozója a PVSK elleni hazai mérkőzés lesz, hiszen a pécsiek közvetlenül a szegediek előtt végeztek az alapszakaszban. A PVSK mindhárom meccsét elveszítette a playoutban, így a sereghajtó pozíciójában áll, a Szedeák pedig egy ponttal, ezáltal egy győzelemmel előzi jelenleg riválisát - mindebből jól látszik, mekkora is lesz a tét szerdán 18 órától, amikor is a PVSK-t fogadja az SZTE-Szedeák az újszegedi sportcsarnokban. A szegedi klub egy felhívást intézett a drukkerek felé: mindenki kékbe, azaz a kilátogató szurkolókat arra kérik, kék felsőben érkezzenek a meccsre, ezzel is egységet sugározva a lelátón.

SZTE-Szedeák: mindenki kékbe!

– Úgy érzem az elmúlt két fordulóban egyre jobb játékot mutatott a csapat, ennek meg is lett az eredménye. Hasonlóan nehéz meccsre számítok szerdán is, hiszen a közvetlen rivális PVSK látogat ide. Szerdán is óriási szükség lesz a szurkolók támogatására, várunk mindenkit szeretettel. Mindenki kékbe! akciót hirdetünk, tehát kék pólóban várjuk a szurkolóinkat – mondta Kerpel-Fronius Balázs, a Szedeák ügyvezetője.

Az alsóház tabelláján a Szedeák jelenleg a 12. helyen áll, míg a PVSK az utolsó, 14. helyezett - a szezon végén a 14.-ként végzett csapat búcsúzik az A csoporttól.