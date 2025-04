Egészen más meccsképet hozott az őszi kiütéshez képest az SZVSE bajnokija

Októberben 8–0-ás vereséget szenvedett az ESMTK vendégeként az SZVSE, amely most viszont kedvező előjelekkel várhatta a pesterzsébetiek elleni meccset. Lendületesen és jó ritmusban játszott az SZVSE, amely az első félidőben többször is ellenfele védelme mögé tudott kerülni. A kapu előtti utolsó megmozdulásokba azonban rendre pontatlanság csúszott, vagy pedig az ESMTK védelme mentett, többször is nagy blokkot mutattak be a fővárosiak.

A legvégén is megnyerhette volna az SZVSE az ESMTK elleni bajnokit. Fotó: Török János

A játék képe a térfélcserét követően sem változott, az SZVSE volt a veszélyesebb, a Vasutasok nem engedték kibontakozni a dobogóért küzdő ellenfelüket. Balogh Csabának komolyabb védenivalója nem akadt a kilencven perc során, ellenben az SZVSE az utolsó pillanatokban megnyerhette volna a meccset, viszont elmaradt a slusszpoén. Kormányos viharzott el sokadjára a szélen, az alapvonalról visszatett labdájára pedig ketten is érkeztek, talán Orovecz kedvezőbb lehetőségben lett volna, de a labdára Vas csapott le, aki egy cselt követően nem tudta belőni a helyzetet, maradt a 0–0.

A liga egyik élcsapatával szemben jó meccset játszott az SZVSE, amely egy kicsivel több pontossággal a három pontot is itthon tarthatta volna, de így sem szomorkodhat a végeredmény tekintetében.

Kelemen Balázs: – Gratulálok a fiúknak, hogy az őszi vereség után teljes mértékű ellenfelei voltunk az ESMTK-nak! Jól is játszottunk, a játék képe alapján közelebb álltunk a győzelemhez, de nem vagyunk elégedetlenek az egy ponttal, büszke vagyok a csapatra!