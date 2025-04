Fővárosi ellenféllel szemben folytatta veretlenségi sorozatát az SZVSE

Nincs még kifogástalan állapotban az SZVSE-stadion gyepe, de sokat javult az elmúlt időszakhoz képest. Küzdelmes mérkőzésen sok lehetőség egyik csapat előtt sem adódott, ami pedig pedig a szegedieket illeti, ismét megmutatták a karakterüket.

Az SZVSE Kormányos Kolos fejese utána egyenlített Papp Ádám góljával a Honvéd II. ellen.

Fotó: Gémes Sándor

A szünet után a vendégek kerültek előnybe. Egy elkerülhető szögletet követően a hosszúra ívelt labdát Balogh Csaba még kiütötte, de a kipattanót Kalocsány átvétel után közelről bevágta a léc alá, 0–1.

Gyorsan egyenlített az SZVSE

Két perc sem telt el, máris egyenlítettek a hazaiak egy szép támadás végén. Kéri Tamás futott el a jobb oldalon, a beadásáért Albert Csaba harcolt nagyot. Kormányos fejesét még a gólvonalról kifejelte az egyik védő, de a bal oldali kapufánál Papp Ádám összeszedte a labdát és egy csel után begurította, 1–1.

Kelemen Balázs: – A mai nap pozitívuma, hogy továbbra is tartjuk a veretlenségi sorozatunkat. A többi mérkőzés eredménye is úgy alakult, hogy magabiztosan tartjuk a hatodik helyünket a tabellán. Játékban van még hova fejlődnünk, ezen dolgozunk a következő héten is.

SZVSE-G-Falc Kft.–Honvéd II. 1–1 (0–0)

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 24. forduló. Szeged, SZVSE-stadion. Vezette: Horváth Patrik (Nagy M., Kovács Á.).

SZVSE: Balogh Cs. – Kormányos, Rádai (Vas, a szünetben), Beretka (Ábrahám-Fúrús, 59.), Albert Cs. (Orovecz, 78.), Mezei O., Benyó (Dobronoky, 59.), Farkas M., Kéri, Papp Á., Lévai (Nagy B., 78.). Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Honvéd II.: Papp L. – Szabó Á. (Gáspár D., a szünetben), Kubicsek, Szelényi (Hetyei, 65.), Kovács B. (László M., 73.), Kalocsány, Földi (Gyenes, 53.), Gincsai, Benkő (Menyhárt, 65.), Pintér, Somogyi. Edző: Kovács Gábor.

Gólszerzők: Papp Á. (50.), ill. Kalocsány (48.).

A másik csongrád-csanádi NB III.-as együttes, a Hódmezővásárhelyi FC kétgólos előny után 2–2-es döntetlent játszott a Kecskeméti TE vendégeként.