Kapusa rosszullétével ráijesztett az SZVSE-re, majd tükörsimán nyertek

Ráijesztett a csapattársakra az SZVSE cserekapusa, Zelman Levente a labdarúgó NB III. 25. fordulójában. A fiatal hálóőr szúró mellkasi fájdalom miatt kórházi ellátásra szorult, ahol viszont megnyugtatták, jól van és a csapattal utazhatott haza a fölényes martfűi győzelem után.

Kéri Tamás (21-es nadrágban) szemfüles megmozdulása után szakadt ki az SZVSE gólzsákja a Martfű ellen a labdarúgó NB III.-ban.

Fotó: Karnok Csaba

Az első perctől kezdve letámadta ellenfelét az SZVSE, aminek köszönhetően a 20. percben már 3–0-ra vezetett. Dobronoky fejesgólja indította a sorozatot a 10. minutumban, miután Kéri lefülelt egy kirúgást, majd egy csel után tökéletesen adta be a labdát, 0–1. Két perccel később egy kontra végén Dobronoky szolgálta ki jól Albert Csabát, aki 14 méterről kilőtte a rövid alsó sarkot, 0–2. Futószalagon jöttek a Tisza-parti gólok, a 20. percben Mezei Olivér szögletét fejelte be erősen a léc alá Farkas Márk, 3–0.

Lefocizta az SZVSE a Martfűt

Uralta a játékot az SZVSE, a Martfűnek a labdáért is meg kellett harcolnia, kapura veszélytelenek voltak a hazaiak. A szünet előtt még Dobronoky is remekül érkezett egy Mezei-szögletre, 0–4.

Bombagóllal növelte a különbséget Papp Ádám az 57. percben. A csereként beálló Ábrahám-Fúrús előbb szépen megtartotta, majd egy keresztlabdával hozta helyzetbe Pappot, aki remek gólt ragasztott a hosszú felsőbe, 0–5.

Egyszer védett a szegedi kapus

A hazaiaknak egy-két lövőhelyzetük akadt, de komolyabb védésre mindössze egyszer volt alkalma Balogh Csabának. A szegediek viszont hat góljuk mellett további ziccereket is kidolgoztak, parádés napot élhettek át. A végeredményt Orovecz Ádám állította be a 91. percben, miután egy szegedi felívelt labdára mozduló martfűi védő elcsúszott, amit az SZVSE támadója kihasznált. Orovecz lecsapott a labdára, amelyet a kimozduló kapus fölött emelt be, 0–6.

Vasárnap 17 órától negyedik helyen álló ESMTK-t látja vendégül az SZVSE.

Kelemen Balázs: – Hatalmas gratuláció jár az egész csapatnak, mert a szezon egyik legjobb teljesítményével sikerült győzni Martfűn. Azt reméljük, hogy ebben a formában folytatjuk a bajnokságból hátralévő öt mérkőzésen.

Martfű–SZVSE-G-Falc Kft. 0–6 (0–4)

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 25. forduló. Martfű. Vezette: Hajdú Dávid (Csákó, Vozár).

Martfű: Sándor B. – Ladányi, Kasik (Mészáros Gy., 57.), Draskóczi (Laczkó Má., 62.), Balla (Kinyig, 57.), Ficsor, Szanku, Székely (Méhesi, 73.), Prozlik, Vicze P. (Zsíros, 73.), Asztalos. Edző: Koncz Zsolt.

SZVSE: Balogh Cs. – Csamangó T., Dobronoky (Ottlik Máté, 63.), Albert Cs. (Ábrahám-Fúrús, 57.), Mezei O. (Orovecz, 63.), Vas, Nagy B. (Benyó, 63.), Farkas M., Kéri, Papp Á. (Kormányos, 74.), Lévai. Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Dobronoky (10., 43.), Albert Cs. (12.), Farkas M. (20.), Papp Á. (57.), Orovecz (91.).