Lendületes rangadón dőlt el a bajnoki cím - fotók

Úgy futhatott ki a Sándorfalva elleni rangadóra a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.,hogy amennyiben nyer, akkor bebiztosítja bajnoki címét is a vármegyei I. osztályban. Nagy iramban zajlott a meccs, viszont igazán komoly lehetőség nem alakult ki a kapuk előtt, az utolsó pillanatban mindig volt valaki, aki közbe tudott szúrni. A szünet után azonban hamar jött a gól, egy jobb oldalon vezetett támadás után a beadást követően Ságinak kellett védenie, a lecsorgót viszont Maronyay az ötösről a léc alá lőtte.

Az első adandó esélyt kihasználta, aranyérmes a vármegyei I. osztályban a Szeged-Csanád GA II. Fotó: Karnok Csaba

Később is szükség volt még a sándorfalvi kapus védéseire, míg a túloldalon is egyre többször került oda a kapu elé a kihívó. A végig jó iramú meccs azonban nem hozott több gólt, a Szeged-Csanád GA II. ezt a rangadót is behúzta, így a hátralévő hat forduló eredményeitől függetlenül már biztosan bajnok.