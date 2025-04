Eldőlni látszik a kiesés, az érmekért viszont még komoly küzdelem lesz

Algyőn is nyerni tudott a már bajnokként pályára lépő Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely egy szögletet követően korán előnybe került. A folytatásban ugyan megvoltak a lehetőségei a házigazdának, sőt, egyenlítenie is sikerült, ám ezt a gólt nem adták meg. A végjáték így is nyílt maradt, egy büntetővel kettőre nőtt a különbség, a nyílt játékból pedig végül a szegediek jöttek ki jobban, és huszonötödik sikerüket könyvelhették el a vármegyei I. osztályban.

A vármegyei I. osztály felsőházi rájátszásában idegenbeli győzelemmel folytatta a sárgamezes Makó. Fotó: Török János

Nem tudta kihasználni ezt a lehetőséget a Sándorfalva, amely küzdelmes meccset játszott a Tiszaszigettel. Mindkét oldal előtt megvolt az a nagy helyzet, amely a győzelmet eredményezhette volna, de végül maradt a döntetlen. A kupameccs után a bajnokságban is legyőzte idegenben a Kiskundorozsmát a Makó, a Maros-partiak Pepó mintegy 18 méteres lövésével szereztek vezetést, majd Miletic a tizenhatosról lőtt a rövidbe. A Makó sikerével még versenyben van a dobogóért.

Az alsóházban kiütéses sikerrel folytatta a Szentesi Kinizsi, amely az első pillanattól kezdve uralta a meccset a Hódmezővásárhelyi FC II. vendégeként. A Kurca-partiak egy szögletet követően Bertók gólja után kerültek előnybe, majd egy kiugratást követően duplázták meg előnyüket, a második félidő elején pedig emberelőnybe is kerültek, és végül kilenc gólig meg sem álltak. Ezzel, valamint a Bordány balástyai sikerével nagyon közel került a kieséshez a HFC II. Az pedig már el is dőlt, hogy a Balástya lesz az egyik búcsúzó az idény végén, a hazaiak ugyan szereztek egy gólt a meccs elején, de azt les miatt érvénytelenítették, majd a Bordány egy szögletet követően került előnybe, erre pedig kapufával válaszolt a Balástya. Végül a bordányiaké lett a három pont, így a Balástya a hátralévő fordulóktól függetlenül már biztosan kieső. A Mórahalom legyőzte a Deszket, így tartja második helyét az alsóházban.