Elképesztő kapusparádé után csak szomorúság jutott a Szegedi VE-nek

Kapusparádét hozott a Honvéd és a Seqomics Szegedi VE találkozója a férfi vízilabda OB I.-ben. A hazaiaknál Csoma Kristóf tizennégy lövésből tizenegyet hárított, míg a vendégeknél Danka Benedek huszonkettőből tizenötöt.

Danka Benedek pazar teljesítménye is kevésnek bizonyult a Szegedi VE-nek a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB I.-ben.

Fotó: Gémes Sándor

Az első negyedben kétszer is vezetett a Szeged, majd a másodikban a hazaiak egy három–nullás sorozattal fordítottak 4–2-re. A nagyszünet után lőtt még egy gólt akcióból Spitz, az utolsó nyolc perc pedig 5–3-ról indult. A negyedik negyedben már csak a hazaiak találtak be, kétszer, így 7–3-ra nyertek.

A Szegedi VE ellenfele akárcsak tavaly, idén is a Kaposvár lesz a hetedik pozícióért, miután a somogyiak büntetőkkel kikaptak az OSC-től, így ők is 9:0-ra elveszítették a párharcukat. A hetedik helyért két győzelemig tart majd a csata.

Soknak bizonyult a két hiányzó

Kiss Csaba: – Sokszor találkoztunk már idén a Honvéddal, de a legtöbbször sokkal hamarabb kinyílt az olló a két csapat között, most csak a mérkőzés végén. Nagyon jól kezdtünk és tapadtunk rájuk. Rengeteg energiát fektettünk abba, hogy kevés gólon tartsuk őket. Sosem foglalkozom azzal, ki hiányzik a csapatomból, mert mindig az a legjobb Szeged, amely rendelkezésre áll, de most Kasza és Sziládi hiányát nagyon megéreztük. Nem tudtuk őket pótolni és felőröltek bennünket a hazaiak a végén, ez leginkább a támadásainkon érződött. A három lőtt gól nagyon kevés, de összességében nincs hiányérzetem, ebben a meccsben ennyi volt. Most már arra koncentrálunk, hogy megszerezzük a hetedik helyet.

E.ON férfi vízilabda OB I., rájátszás az 5–8. helyért, 1. mérkőzés

Honvéd–Seqomics Szegedi VE 7–3 (1–2, 3–0, 1–1, 2–0)

Budapest, Kőér utcai uszoda. Vezette: Ercse, Ádám F.

Honvéd: Csoma – Kevi 1, Bencz, Vadovics 2, Fejős, Kiss B., Ekler B. 1. Csere: Sugár 1, Gregor, Hessels B. 2, Papp B., Szépfalvi, Hessels S. Vezetőedző: Szivós Márton.

Szeged: Danka – Sánta, Bóbis, Nagy M., Kürti 1, Leinweber O., Báthory. Csere: Pörge 1, Erdős, Horváth V., Spitz 1, Komlódi, Boskovics. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 1/9, ill. 2/5.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 9:0 a Honvédnak.