Berobbantak a szegedi tehetségek a magyar válogatottba

Először játszottak címeres sapkában az U15-ös magyar vízilabda-válogatott játékosai, akik öt mérkőzésen négy győzelmet arattak, így megnyerték az újvidéki Húsvét Kupát. A csapat szövetségi edzője Juhász Zsolt, a Szegedi VE igazgatója, a keret tagja volt a Szegedi Vízipóló Suli két tehetsége, Papp László és Fölk Barnabás.

Az U15-ös magyar vízilabda-válogatott az újvidéki tornasiker után.

Forrás: Magyar Vízilabda-szövetség

– Nagyon szépen helytálltak a srácok Újvidéken, büszke vagyok rá, hogy két szegedi srác is jól vízilabdázott a csapatban. Ez is mutatja, hogy milyen kiemelkedő edzői munka folyik az SZVPS-ben –kezdte értékelését Juhász Zsolt, az U15-ös magyar válogatott szövetségi edzője. – Papp Laci egy olyan centerpalánta, aki hosszabb távon is meghatározó alakja lehet majd a szegedi vízilabdának. Fölk Barnabás pedig egy olyan balkezes tehetség, akiben nagy potenciál lehet a jövőre nézve. Laci extrán jól játszott néhány hiba mellett, de ezeket el kell követni, hogy tanulni tudjon belőle. Leinweber Dominiknak is jó esélye lett volna utazni a szerbiai tornára, de két héttel az esemény előtt ujjtörést szenvedett – mesélte a Délmagyarország érdeklődésére Juhász Zsolt.

A magyar vízilabda-válogatott eredményei az U15-ös Húsvét Kupán:

Magyarország–Montenegró 11–9, Magyarország–Horvátország 12–9, Németország–Magyarország 6–20, Olaszország–Magyarország 11–9, Szerbia–Magyarország 11–12.