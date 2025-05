Jövőre is a legjobbak között szerepelhetnek a szegedi lányok

Győzelem nemzetközi porondon

A Podgoricában megrendezett para-asztalitenisz nemzetközi versenyen indult az ATSK Szeged játékosa, Mihálffy Kinga is. A WS6-os kategóriában versenyző szegedi a négyfős csoportban a világranglista negyedik helyezettje, az angol Pickard Felicity ellen kezdett, és a második játszmában szettlabdája is volt, ám végül a rutinos brit győzött. A kazah Nasszikhatova Aigul ellen 2:0-ás szetthátrányból fordított Kinga, aki ezzel pályafutása első nemzetközi győzelmét aratta. A továbbjutás végül nem sikerült számára a csoportból, de a lengyel Marszál Katarzyna ellen nem is lehetett reális esélye.