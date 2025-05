Hobbija miatt a ruhát is alig bírta felvenni, végül két érmet nyert az Eb-n a vásárhelyi fiatal

Bronzérmes lett a tallini U23-as Európa-bajnokságon egyéniben Gachályi Gréta. A Budapest Honvéd 18 éves hódmezővásárhelyi párbajtőrözője a csoportkört a legjobb mutatóval záró ukrán ellenfelét búcsúztatta, majd egy litván, valamint egy olasz ellenfélen át jutott el az elődöntőbe. Itt szintén egy rivális várt rá, Caforiótól azonban kikapott (15:7), így harmadikként végzett.

Gachályi Gréta pozitív emlékekkel térhetett haza Észtországból. Fotó: ESC

Gachályi Gréta leégést követően versenyzett

– Az idei junior Eb-n csapatban szintén ezüstérmesek lettünk, aztán a junior-világbajnokság nem úgy jött össze, ahogyan szerettem volna, ezért nagyon örültem a lehetőségnek, hogy az U23-as Eb-n még sikerélménnyel zárhatom a nemzetközi versenyek sorát az évadban. Nem segítette a szereplésemet, hogy a hét elején annyira leégtem a napon kertészkedés közben, hogy csak fájdalmak közepette tudtam felvenni a vívóruhámat. Az egyéni versenyem indulhatott volna jobban is, de egyre inkább belejöttem a vívásba. A tizenhat közé jutásért a tábla egyesnek sorolt ukrán Emily Conraddal vívtam, akivel nagy csatáink szoktak lenni, és szerettem volna már elkapni. Ez most sikerült, aztán pedig elmeneteltem az elődöntőig. Már csak azért is örülök a bronzéremnek, mert a mezőny sűrű és nívós volt. Az U23-as Eb-t korábban a második vonal versenyének is tekinthettük, de Tallinnba több ország is a legjobb összeállításában érkezett. Az ellenfelek között voltak olimpiai és Grand Prix- érmesek, felnőttválogatott-kerettagok is. Ezért kiváló tapasztalatszerzésnek is beillett az Eb, amelynek a hangulata nagyszerű volt, így csak pozitív emlékek és élmények maradnak meg róla – mondta az utanpotlassport.hu-nak Gachályi Gréta.

A Honvéd színeiben versenyző hódmezővásárhelyi vívó Észtországban két érmet szerzett, az egyéni bronz mellett Büki Lilivel, Salamon Rékával és Wimmer Dorinával csapatban is versenyzett a korosztályos kontinensviadalon, ahol egészen a döntőig menetelt, ott az olaszoktól szenvedett vereséget, így ezüstéremmel zárt. Hozzátette, természetesen örül az utánpótlásban elért sikereknek, de mindenkinek, így neki is az a célja, hogy idővel a felnőttek között érjen el kimagasló eredményeket.