Hiába vezetett két góllal, pont nélkül maradt a Deszk Vásárhelyen

A vármegyei I. osztály alsóházi rájátszásában az utolsó esélyét igyekezett megragadni a Hódmezővásárhelyi FC II., amely a Deszket fogadta a 6. forduló nyitómeccsén. A vendégek szűk tíz perc alatt kétgólos előnybe kerültek, előbb Pióker lőtt be egy kipattanót, majd egy felpassz után ő készítette le a labdát az érkező Kovács Bendének, aki egy szép távoli góllal megduplázta a Deszk előnyét. Csakhogy az életükért küzdő hazaiak nem adták fel, és egy büntetőből szépítettek, majd egalizáltak is – sőt, egy szöglet után a térfélcserét követően meg is fordították a meccset. Az emberhátrányba kerülő Deszk ugyan tizenegyest lőhetett a 90. percben, azonban kimaradt a büntető, így a HFC II. még küzdhet tagsága meghosszabbításáért.

A Hódmezővásárhelyi FC II kétgólos hátrányból tudott nyerni a Deszk ellen. Illusztráció: Gémes Sándor

Hódmezővásárhelyi FC II.–Deszk 3–2 (2–2)

Labdarúgó vármegyei I. osztály, alsóházi rájátszás. Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Juhász, Burzon).

HFC II.: Kalmár – Vass (Tóth M., 90.), Czékus, Kocsis, Tatár (Török, 93.), Buzás, Pacskó, Telek, Péter, Martinovics (Gila, 63.), Bánfi. Edző: Kis Dávid.

Deszk: Csikkel – Romoda, Istókovics (Csehó, a szünetben), Dávid (Jeszenszky, 59.), Köteles, Baucic, Kovács B., Varnyú, Markovics, Matyelka, Pióker (Márkus, 69.). Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Buzás (29., 11-esből), Bánfi (39.), Pacskó (56.), ill. Pióker (4.), Kovács B. (8.).

Kiállítva: Jeszenszky (63.).

Jók: mindenki, ill. Csikkel, Varnyú, Kovács B., Baucic, Pióker, Köteles, Romoda.

Kis Dávid: – Mindent megteszünk a bennmaradásért! Nehéz helyzetben vagyunk, de a remény hal meg utoljára. Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert a Deszknek!

Papp Endre: – Az idei év legdühítőbb veresége, mert két-három egyéni hiba, és egy fegyelmezetlenség megpecsételte sorsunkat. Azt gondolom, tíz emberrel is jobban játszottunk.

A forduló további programja, felsőház, szombat, 17 óra: Kiskundorozsma–Sándorfalva, Tiszasziget–M-Perfect Home-Algyő, Makó FC–Szeged-Csanád GA II. Alsóház, szombat, 17 óra: Balástya–Kéménygyártó-Mórahalom, DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi.