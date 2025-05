Higgadtak maradtak a szentesiek, folytatták a sorozatukat

A Metalcom Szentes számára csak egy tétmeccset hozott az elmúlt hat hét, az UVSE elleni győzelmet követően végül az a Miskolc lett a Kurca-partiak ellenfele a kilencedik helyért zajló párharcban, amelyet az alapszakasz mindkét meccsén legyőzött. Bár három szente­­si góllal kezdődött a meccs, a második negyedben négy borsodi találat következett válasz nélkül, így 5–7-nél már a vendégek vezettek kettővel. Takács és Szatmári találataival azonban sikerült egyenlíteni, így döntetlenről kezdődhetett a második félidő.

Drámai csatában került előnybe a Metalcom Szentes. Archív fotó: Vidovics Ferenc

A meccs során másodjára is hárommal vezetett a Metalcom, de ezt sem tudta megtartani, 10–7-ről is egyenlíteni tudott a Miskolc, így egálról jöhetett az utolsó nyolc perc. Döntést a negyedik játékrész sem hozott, Asanyin fél perccel a vége előtt egyenlített, így ötméteresekkel dőlt el a meccs. A második körben Nyíri hibázott a vendégektől, a szentesiek keze viszont nem remegett meg, Csorba lőtte be a mindent eldöntő ötöst, amivel nyert a Szentes, így előnybe került a kilencedik helyért vívott csatában.

A párharc második meccsét szombaton 18 órától Miskolcon rendezik, így amennyiben szombaton a szezon során negyedjére is nyerne a Szentes a miskolciakkal szemben, akkor lezárná az idényét, és megszerezné a kilencedik helyet.

Metalcom Szentes–PannErgy-MVLC Miskolc 12–12 – ötméteresekkel 5–4

E.ON férfi vízilabda OB I., a 9. helyért, 1. mérkőzés. Szentes, dr. Rébeli-Szabó József uszoda, vezette: Tordai, Ádám.

Metalco Szentes: Pászti – Asanyin 4, Vékony 1, Szatmári 3, Csorba 3, Bozó 1, Hajdú 3. Csere: Papp P., Bojó, Makán, Horváth Á., Kürti-Szabó. Vezetőedző: Kis Gábor.

Miskolc: Szabó G. – Oltean 4, Rossi, Ágh, Várkonyi 2, Nyíri 2, Bikki-Petró. Csere: Grieszbacher (kapus), Almási 1, Simon B. 2, Vismeg, Tőzsér 4, Mészáros B. 1. Vezetedző: Kemény Kristóf.

Gól – emberelőnyből: 6/9, ill. 4/9.

Ötméteresből: 2/2, ill. 2/2.

Kipontozódott: Bozó, Horváth Á., ill. Rossi, Vismeg.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1:0 a Szentes javára.