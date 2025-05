Óriási hajrá után dőlt el, milyen színű érmet szereztek a szegedi női kenusok

A Maty-éren zajló gyorsasági kajak-kenu válogató második napján két számban rendeztek döntőket, és az MVM Szegedi VE-nek mindkettőben volt érdekeltsége. Férfi C1 1000 méteren bejutott a döntőbe Molnár Csanád, aki a futamban végül nyolcadikként zárt. A hölgyeknél a nyitónapon megrendezett 200 méter után ezúttal 500 méteren, egyéniben versenyzett a párizsi olimpián negyedik helyen végzett páros, Kiss Ágnes és Nagy Bianka.

Az MVM Szegedi VE olimpikonja, Kiss Ágnes nagyot hajrázott, végül harmadik lett. Fotó: Karnok Csaba

Két érem az MVM Szegedi VE-től

A döntőbe némi meglepetésre nem jutott be Takács Kincső, így előzetesen Kiss Ágnes és Opavszky Réka számított a két nagy esélyesnek. A 19 éves szegedi versenyző ugyan beragadt a rajtnál, azonban féltávnál már felzárkózott az élmezőnyre, majd tovább tapadt Opavszkyra. Az UTE kenusa azonban végül megőrizte az előnyét, a végén pedig Nagy Bianka jött fel másodiknak, Kiss Ágnes bár óriásit hajrázott, a rajtnál összeszedett hátrányát nem sikerült ledolgoznia, így bronzérmes lett.

A válogató harmadik napján a kajak egyesek 500 méteres versenyét rendezik majd a nőknél és a férfiaknál is, ismét versenyez majd többek között az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence is, valamint egyben megkezdődik az ifjúsági korosztály tájékoztatóversenye is. A pénteki program reggel nyolckor indul, az első döntőt pedig 15 órától rendezik, a felnőttek fináléi pedig 16.15-től kezdődnek a harmadik versenynapon. Tóth Dávid (kajak) és Foltán László (kenu) szövetségi kapitányok az itt elért eredmények, valamint a korábbi csapathajós próbák függvényében neveznek majd csapatot a két májusi világkupára – a szegedire és a poznanira –, és e három eseményt követően jelölik ki a júniusi, racicei Európa-bajnokságon, illetve az augusztusi, milánói világbajnokságon induló egységeket.