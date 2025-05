Nem volt kérdés, behúzta a válogatót a szegedi női kenupáros - fotók

A Maty-éren zajló gyorsasági kajak-kenu válogató utolsó versenynapján az olimpiai páros számok számítottak a legnagyobb eseményben. Női C2 500 méteren az MVM Szegedi VE olimpiai negyedik párosa, Nagy Bianka és Kiss Ágnes a táv harmadánál az élre állt, és nagyon magabiztos sikert aratott.

Az MVM Szegedi VE párosa, Kiss Ágnes és Nagy Bianka győzelme nem volt kérdéses. Fotó: Karnok Csaba

– Belülről is jónak éreztem a pályát. Régen indultam már egyesben, most besűrűsödött ez a pár nap, így érzem magamon, hogy ez volt az utolsó versenynap, de ennek ellenére jó pályát mentünk a döntőben. Az előfutam is jól sikerült, éreztem, hogy jó lehet a döntő is, de magunkat is megleptük ezzel az idővel. Kétszáz egyesben megeveztem a legjobb időmet, most hogy ez az ötödik helyre volt elég, azt meg kell emésztenem magamban. Úgy érzem, kihoztam magamból a maximumot, ötszázon magamat is megleptem, sikerült bebizonyítanom, itt a helyem. Kíváncsi leszek, hol vagyunk a nemzetközi mezőnyhöz képest – nyilatkozta a versenyt követően Nagy Bianka.

– Nagyon jól sikerült a felkészülést, próbáltuk a tavalyi évből levonni a tapasztalatokat és ez alapján kerestük a fejlődési lehetőségeket. Szerintem jó úton járunk és ez most az első pozitív visszacsatolás volt – mondta a futamot követően Kiss Ágnes.