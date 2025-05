Mesterhármas, két assziszt, parádésan zárt itthon St. Mihály az NB I.-ben – galériával

Bátor szombathelyi támadásokkal indult a mérkőzés, a vendégek kétszer is veszélyesen törtek kapura. Gólt viszont a KÉSZ-St. Mihály-Szeged szerzett a női NB I. utolsó előtti fordulójában, rögtön kettőt az első tíz percben. Előbb Szabó ment el a szélen, a beadásából Nagy lövését még blokkolták a védők, a kipattanót viszont tíz méterről Boricic vágta be, 1–0. Két minutum sem telt el, labdaszerzés után Szabó ugratta ki Boricicet, aki 18 méterről parádésan emelte át a kapust, 2–0.

Jó iramú és színvonalú mérkőzést játszott utolsó hazai bajokiján a női NB I.-ben a KÉSZ-St. Mihály-Szeged.

Fotó: Gémes Sándor

Jó színvonalú meccsen a következő gólt már a Viktoria FC szerezte a hosszabbításban. Egy ütközést követő ápolás után a vendégek kapusától indult támadás a bal oldalon, a szegedi védők nem figyeltek, Kiss-Lantos pedig lefutott mindenkit, a beadására Kis érkezett középen, 2–1.

A női NB I. legjobb szegedi meccsét játszották

A második félidő elején több ígéretes helyzetet is kialakítottak a vendégek, de az egyenlítés nem jött össze nekik. A fordulópont elmaradt, a 65. percben Szabó asszisztjából a befelé húzó Török lőtte ki a bal felsőt a tizenhatosról, 3–1. A 68.-ban Boricic mesterhármast jelentő harmadik találata is megszületett, az 5–1-es végeredményt pedig Szabó állította be Boricic passzából a 88. percben nagyjából tíz méterről.

Major László: – Jól jelzi azt, milyen meggyőző sikert arattunk, hogy a kispadon általában mindig ideges vagyok, most viszont nem voltam az. A szünetben egy picit igen, de csak azért, mert már az első félidő során három-négy góllal kellett volna vezetnünk, ehelyett 2–1 állt az eredményjelzőn. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, jól játszottunk. Ivana Boricic parádés gólokat rúgott, Szabó Dóra pedig extrán játszott és több asszisztot is kiosztott a gólja mellett.