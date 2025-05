Az utolsó másodpercekben dőlt el, kell-e még játszania ebben a szezonban a Szegednek

Egészen más meccsképet hozott a hetedik helyért zajló helyosztó második mérkőzése. A párharc első meccsén ugyanis záporoztak a gólok, a Seqomics Szeged és a Kaposvár újabb felvonása viszont jóval gólszegényebben kezdődött. A szegedi keretben ott volt már a center Kasza Dániel is, az első negyed azonban mindössze két találatot hozott, majd sokáig a második játékrészben sem sikerült pontosan végigvinniük az akciókat a feleknek. Bár kettővel is vezettek Kiss Csaba tanítványai, a somogyiak kiegyenlítettek, majd Leinweber Olivér parádés gólja zárta le az első félidőt: a szegediek játékosa közel a félpályáról vágta be a labdát a kaposvári kapuba, így két negyed után egyel vezettek a Tisza-partiak – ezúttal az első félidő hozott összesen annyi gólt, mint a szombati, szegedi meccs első negyede, 4–5.

Nincs tovább, Pörge Zsomborék Kaposváron is nyertek, így idén is hetedik lett a Seqomics Szeged. Fotó: Gémes Sándor

Kaposvári góllal kezdődött a harmadik negyed, és hiába volt folyamatosan egygólos előnyben a Szeged, erre mindig válaszolni tudtak a hazaiak. Sőt, 7–7 után Juhász-Szelei találatával a meccsen először a Kaposvárnál volt az előny. A nem sokkal később kétgólossá váló hátrányt azonban az utolsó nyolc perc kezdetére ledolgozta a Szeged, ismét Leinweber volt eredményes, aki összeszedte a labdát Kósik védése után, és bevágta a rövidbe – 9–9-ről vághattak neki a felek az utolsó negyednek.

Két és fél perccel a vége előtt szerezte meg újra a vezetést a Szeged, miután Danka jött ki jó ütemben egy hosszú indításra, majd ő maga passzolta fel a labdát Báthory Balázsnak, akinek bepattintotta a labdát, 11–12. Izgalmas végjáték kerekedett, a Kaposvár támadóhibáit nem tudta kihasználni a Szeged, így szűk fél perccel a vége előtt még a hazaiak támadhattak az egyenlítésért: egy újabb jó védekezéssel lövésig sem engedte ellenfelét a Szeged, ezzel pedig megnyerte a meccset, egyben a párharcot is. Akárcsak tavaly, a 2024–25-ös szezonban is hetedik helyen végzett a Seqomics Szeged.

Kaposvár–Seqomics Szeged 11–12 (1–1, 3–4, 5–4, 2–3)

E.ON férfi vízilabda OB I., rájátszás a 7. helyért, 2. mérkőzés. Kaposvár, Csík Ferenc versenyuszoda, vezette: Csizmadia, Varga M.

Kaposvár: Kósik – Dőry 3, Berta 2, Pellei F. 1, Baj, Vindisch, Juhász-Szelei 3. Csere: Szilágyi (kapus), Vadas, Märcz, Fülöp 1, Pellei, K. 1, Hárai, Vörös. Vezetőedző: Surányi László.

Seqomics Szeged: Danka – Bóbis 1, Horváth, Nagy 3, Kürti, Leinweber 3, Kasza. Csere: Gyovai (kapus), Sánta 3, Pörge 1, Erdős, Spitz, Boskovic, Báthory 1. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 5/8, ill. 5/8.

Ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kipontozódott: Kasza.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2:0 a Szegednek