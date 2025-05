Elbírta kulcsjátékosa hiányát a Szeged-Csanád GA a Honvéd ellen

Két helyen változtatott kezdőcsapatán Alekszandar Jovics a hétfői győztes kezdőt tizenegyhez képest, igaz, ebből az egyik Haris eltiltása miatt kényszerű lépés volt. Ami viszont hasonló volt, az az üres B lelátó, az MLSZ ugyanis a szektor bezárására kötelezte a klubot erre a meccsre, ellenben Kispestről sokan kísérték el a vendégeket. A meccs kezdőrúgását Nagy Péter, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke végezte el. Rögtön nagy szegedi helyzetet hozott az első perc, de a megcsúsztatott labdát Papp Áron az ötösről nem tudta ellőni a kivetődő Tujvel mellett. Az esetnél megsérült a kispestiek kapusa, akit később le is kellett cserélni. A lüktető iram megmaradt a későbbiekben is, egy kavarodás után Veszelinovnak kellet védenie, majd Pejovics mutatott be egy fontos mentést. A félidő második fele inkább a Szeged-Csanád GA-é volt, Borvető kevéssel lőtt a kapu fölé szabadrúgásból, majd Mohos iramodott meg kétszer, és csak lerántani tudták. A végén egy újabb kontrát követően Márkvárt játszotta meg remekül Papp Áront, akinek húszméteres lövése nem sokkal ment mellé.

Jól zárt a Szeged-Csanád GA védelme, nem engedett gólt a Honvédnak. Fotó: Gémes Sándor

Honvéd-fölénnyel és Veszelinov-védésekkel kezdődött a második félidő, Keresztes közeli, majd Bévárdi bal oldalon vezetett támadása utáni, tizenhatoson belüli lövésénél is szépen védett a szegediek kapusa. Nehezen tudott kijönni a szorításból a Szeged-Csanád GA, amely ebben a periódusban a kontrákat nem tudta végigvinni, és a labdát sem birtokolta annyit, mint az első félidőben. Vogyicska átlövése jelentette az első szegedi lehetőséget a szünet után, kísérlete nem sokkal tévesztett célt.

Az utolsó percekre fordulva sem változott a helyzet, a cserék sem hoztak nagy változást a játék képébe, még ha a vendégek oldalán olyan játékosok is érkeztek a kispadról, mint Vernes Richárd. A Honvéd ugyan kezdeményezőbb volt, de a szegedi védelem jól állt a lábán. Vernes követett el egy csúnya szabálytalanságot Kotulával szemben, majd egy kis tülekedés is kialakult a pályán, a harci kedv megmaradt mindkét oldalon a végére is. Több helyzet már nem akadt, egy jobb első félidő után döntetlenre végzett a Honvéddal a Szeged-Csanád GA.