Mindkét félidő elején betalált, és javított a bajnokcsapat

Legutóbb elveszítette veretlenségét a Szeged-Csanád GA II. a vármegyei I. osztályban, amely a makói vereségét követően a felsőházi rájátszás hetedik fordulójának nyitómeccsén a Kiskundorozsmát fogadta. A bajnoki címét már korábban bebiztosító szegediek a meccs korai szakaszában előnybe kerültek, majd a második félidő elején is betaláltak, és végül otthon is tartották a három pontot, és akárcsak a felsőházi rájátszás első meccsén, most is 2–0-ra nyertek, ezzel már nyolcvan pontnál járnak az idényben. A Dorozsmának még van esélye előrébb lépni a tabellán a hatodik helyről a hátralévő három forduló során.

Újabb győzelmet szerzett a már biztos bajnok Szeged-Csanád GA II. a vármegyei I. osztályban. Fotó: Gémes Sándor

Szeged-Csanád GA II.–Kiskundorozsma 2–0 (1–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Dobó Attila – jól (Paczér, Minda).

Szeged-Csanád GA II.: Szalontai (Nagy Z., 78.). – Burai, Gera B. (Botic, 59.), Mádi (Berta, 59.), Pataki, Budai, Gera N., Lőrincz, Biben (Nagy D., 59.), Bakó, Ördög (Dudás, 59.). Edző: Bilics Igor.

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á., Mihálffy, Molnár K. (Moldován, 58.), Szántó, Bodonji (Agócsy, 70.), Veszelka (Simon, 76.), Szil, Ottlik (Lőrincz, 55.), Magyar (Török, 79.), Molnár Á. Játékos-edző: Magyar György.

Gólszerzők: Pataki (7.), Bakó (56.).

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Bilics Igor: – A múlt heti kisiklás után sikerült visszatérünk arra az útra, amit az elejétől fogva kitűztünk magunk elé. Külön öröm, hogy magabiztos, jó játékkal tettük mindezt.

Magyar György: – Nem vallottunk szégyent az aranyérmes csapat ellen. Próbáltunk játszani, nem behúzódni a saját tizenhatosunk elé. A kettő-nulla egy jó eredmény számunkra, a mutatott játék alapján bizakodó vagyok az előttünk álló három mérkőzésre. Gratulálok a Szeged-Csanád GA-nak az aranyéremhez, mi megyünk tovább!

A forduló további programja, felsőház, szombat, 17.30: Tiszasziget–Makó, Sándorfalva–M-Perfect Home-Algyő. Alsóház, szombat, 17.30: Deszk–DB Futball Bordány, Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi FC II., Szentesi Kinizsi–Balástya.