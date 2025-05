Elnapolhatja a bajnokavatást a Szeged-Csanád GA

Három fordulóval a szezon vége előtt az egyik feljutó már ismert a labdarúgó NB II.-ben. A Kisvárda a Békéscsabán elért döntetlenje után már másodiknál rosszabb helyen nem végezhet a szezon végén, így jövőre biztosan az NB I.-ben folytatja – de hogy bajnokként vált-e osztályt, vagy sem, abba még a Tisza-partiak is beleszólhatnak a vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzésen. A két csapat októberi, szegedi meccsén hátrányból fordított, és győzött a Szeged-Csanád GA, ennek megismétlése pedig mindenképp bravúr lenne, hiszen a szabolcsiak eddig egyetlen ve­­reséget szenvedtek hazai környezetben, még augusztusban, a Budafok tudott nyerni Kisvárdán. Az NB I.-be visszajutó gárda a tavaszi szezon folyamán még nem szenvedett vereséget, kilenc győzelem mellett három döntetlen a tavaszi mérlege. Ami a szegedieket illeti, Mohos Barnabás legutóbb a Honvéd elleni meccsen begyűjtötte az ötödik sárga lapját ebben a szezonban, így ő biztos nem játszhat vasárnap.

A Szeged-Csanád GA a Honvéd elleni döntetlent követően a feljutóhoz utazik. Fotó: Gémes Sándor

– Először is gratulálok a Kisvárdának a feljutáshoz! Révész Attila remek munkát végez a klubnál, kétségkívül a bajnok­ság legerősebb csapatához látogatunk. Egyénileg kiváló já­­tékosok alkotják a Kisvárdát, ugyanakkor a csapatszellemben is rendkívül erősek. A játék minden elemében veszélyesek, ezért tiszteletet érdemelnek. Ez­­zel együtt többször is megmutattuk már a bennünk rejlő minőséget, mindemellett pedig az élcsapatok ellen rendre jól muzsikálunk. Megvannak a saját céljaink, ambícióink, en­­nek szellemében lépünk pá­­lyára vasárnap – nyilatkoz­­ta Alekszandar Jovics, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője a klub honlapján.

Mint arra cikkünkben is kitértünk, az MLSZ ugyan elfogadta az NB II.-t érintő változásokat, azaz nem rendeznek osztályozót, két U20-as játékos szerepeltetése kötelező lesz a meccseken, és a klubok nem alkalmazhatnak külföldi vezetőedzőt, a Szeged-Csanád GA csapatmenedzsere elmondta, egyelőre nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és árják az MLSZ pontos szabályozásait, hiszen még versenykiírás sem érhető el a 2025-26-os szezonra illetően.