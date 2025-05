Az ország legjobb csapatait láthatja vendégül a Szentes

Péntektől vasárnapig Szentes ad otthont a leány gyermek korosztály nyolcas döntőjének. Az eseményen a házigazda is képviselteti magát, a negyeddöntőben az Eger lesz Tóth Csenge csapatának ellenfele. A Dr. Rébeli-Szabó József uszodában pénteken 14 órától jönnek a negyeddöntők.

A pénteki negyeddöntőben az Eger lesz a Szentes ellenfele. Illusztráció: Gémes Sándor

– Az utánpótlás korosztályok hármasa között a gyermek korosztály sok klub esetében „élmezőnybe” tartozik, számos tehetséges fiatal játékos mutatja meg tehetségét, rátermettségét. A klub részéről nagyon nagy öröm számunkra, hogy Szentes adhat otthont ennek a Final Eightnek, amely garantáltan színvonalas, izgalmas összecsapásokat ígér. Úgy gondolom, hazai szempont­ból abszolút pozitív, hogy a Szentesi Vízilabda Klub a házigazdája ennek az eseménynek, hiszen így számtalan szülő, rokon látogathat ki a bajnokság utolsó mérkőzéseire, ami természetesen fontos szempont a játékosoknak, ezenfelül a hazai pálya, a hazai környezet a fiatalok esetében hatványozottan nyújthat mentális kiegyensúlyozottságot – nyilatkozta Kis Gábor, a Szentesi Vízilabda Klub szakmai igazgatója.

Tavaly döntőt játszhatott a Szentes

A Kurca-partiak tavaly ezüst­é­­­r­­mesként zártak a sorozatban, akkor a Dunaújváros ellen a döntőben 8–7-re alulmaradtak.

– Nagyon örülök neki, hogy a mi klubunk ad otthont ennek a nyolcas döntőnek, szerintem sok pozitív szempontot foglal magában, főleg ha adott esetben úgy alakul a három nap, hogy a végén győzedelmeskedni is tudunk. Bár a tavalyi győri túra nagyon emlékezetes volt, és kiválóan alakult a csapat szempontjából, úgy érzem, az is pozitív dolog, hogy nem kell utaznunk. Személy szerint nagyon várom az eseményt, szerintem a gyerekek is nagyon örülnek, hogy hazai medencében mutathatják meg magukat. Nagy várakozással vagyok, hogy mit tudunk kihozni ebből a három napból, természetesen nagyon fogunk igyekezni, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. Azt gondolom, ha a teljes csapatunk megfelelő koncentrációval és elánnal áll bele ezekbe a mérkőzésekbe, akkor fel tudunk kerülni a dobogó legtetejére, de nyilván bizonyítanunk kell ebben a három napban, hogy erre képesek vagyunk – mondta Tóth Csenge, a szentesiek edzője.