Hullámzó meccsen szakadt meg az SZTE-Szedeák sorozata

Hat kecskeméti ponttal kezdődött a meccs, majd Cseh Botond triplája jelentette az első szegedi kosarat. Milos Glisics már a harmadik sikeres szegedi távolit jegyezte, Herndon felezett ugyan a vonalról, de így is négy pontot szerzett ebből az akcióból az SZTE-Szedeák, amivel átvette a vezetést 10–12-nél. Karahodzsics csak egyet dobott be a vonalról, ellenben Vulikics már a negyedik Szedeák-hármast süllyesztette el, így 11–16-nál időt kértek a hazaiak. Egy 7–0-ás futást produkált a KTE, amit Eady közelije zárt le, majd Zsíros Péter is bedobott egy triplát, így a negyed utolsó megmozdulása ugyan Rakicsevicsé volt, de tíz perc után a kiválóan triplázó Szedeák egy ponttal vezetett, 20–21.

Három győzelmet követően szenvedett vereséget az SZTE-Szedeák. Fotó: Karnok Csaba

Ötpontos hátrányban is volt a Szedeák a második negyed elején, de jött két újabb tripla, előbb Vulikics, majd Zsíros célzott pontosan kintről, így 26–21-ről átvette a vezetést a Tisza-parti csapat, sőt, Vulikics betörése után már öt ponttal nála volt az előny, így 28–33-nál időt kért a KTE. Nyolc ponttal is vezetett a Szedeák, viszont nem tusta megtartani előnyét a félidőig: Karahodzsics közelijével egyenlített 37–37-nél, így időt is kért Simándi Árpád, amikor bő fél perc maradt a nagyszünetig. Triplaváltással fejeződött be a félidő, Vulikics távoliját Rakicsevics dobta vissza, így 40–40-el mehettek pihenőre a felek.

A harmadik negyed is hullámzó játékot hozott, akkor is koncentrált maradt a Szedeák, amikor a Kecskemét átvette a vezetést, és az utolsó percben Balogh Szilárd betörése után ismét hét ponttal vezetett, ám a negyed utolsó pontjai Wittmannhoz fűződtek, 52–57-ről jöhetett az utolsó tíz perc. Csakhogy egy 9-0-ás szériával indult a negyedik negyed, így 61–57-nél időt kért a Szedeák. Küzdött a szegedi csapat, de a triplák már nem úgy jöttek, mint a meccs korábbi szakaszában. Nem úgy Wittmannál, a kecskemétiek rutinos játékosának távolijával három és fél perccel a vége előtt hatpontos hátrányban volt a Szedeák, amikor időt kért Simándi Árpád, 69–63. Nem jöttek a dobások, egy kis szerencséje sem volt a Szedeáknak, Vulikics betörése után kitáncolt a labda a gyűrűből - a túloldalon Rakicsevics kísérleténél viszont nem. Kilencpontos hátrányból már nem maradt ideje fordítani, így végül három győzelem után vereséget szenvedett az SZTE-Szedeák, amely a meccs első szakaszában mutatott dobóformáját nem tudta kitolni a végjátékig.