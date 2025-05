Jönnek a visszavágók, szombaton hazai pályán kezdi a mindent eldöntő időszakot az SZTE-Szedeák

Három győzelemmel és két ve­­reséggel zárta le az alsóházi rá­­játszás első szakaszát az SZTE-Szedeák. Ennek az eredménysornak köszönhetően a playoutot utolsó helyről megkezdő csapat féltávnál két riválisát, a PVSK-t és az Oroszlányt is megelőzte, és a 12. helyről, egy-egy pont előnnyel a két riválissal szemben várhatja a szezon utolsó öt mérkőzését, amelynek végén eldől, kinek kell búcsúznia az A csoporttól.

Két kulcsfontosságú hazai meccs vár az SZTE-Szedeákra a következő napokban. Fotó: Karnok Csaba

– Köszönhetően a három győzelemnek, jobb helyzetben vagyunk, de messze még a vé­­ge. Az Oroszlányban aratott győzelmünknél a játékosok is érezhették, ez a csapat ilyen komoly tét mellett, idegenben is képes meccset nyerni. Az eredményeknek köszönhető­­en már nem az utolsó helyen állunk, de fontos hangsúlyoznom: még messze a bajnokság vége! – összegezte az eddigi időszakot az SZTE-Szedeák ve­­zetőedzője, Simándi Árpád.

Az alsóház küzdelmei eddig szombat–szerda ritmusban zajlottak, féltávnál viszont most volt egy kis ideje a regenerálódásra a Szedeáknak is, amely a kecskeméti vereségét követően egy hét elteltével lép pályára. Szombaton 18 órától az az NKA Universitas Pécs érkezik az újszegedi sportcsarnokba, amely eddig hibátlanul zárta a playout első részét. Utolsó vereségét szűk egy hónapja éppen a Szedeák vendégeként szenvedte el, amivel lemaradt a rájátszásról. Balogh Szi­lár­dékra négy nap alatt két hazai meccs vár, jövő szerdán ugyanis az Oroszlány lesz az ellenfelük hazai pályán.

Gyűjtést szerveznek a következő hazai meccsen A következő, május 14-én esedékes, Oroszlány elleni hazai mérkőzésen macigyűjtést szervez az SZTE-Szedeák a Szív Bajnokai Alapítvány részére. Az összegyűjtött plüssöket a klub és az alapítvány az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központban fekvő gyermekek részére adja át a "Legyél Te is szív bajnok" kampány keretei között. Azok a szurkolók, akik macival érkeznek a szerdai meccsre, mentesülnek a jegyvásárlás alól.

Nem számolgat az SZTE-Szedeák

– Más energiabefektetést igényelnek ezek a meccsek, amikor lényegében pihenő nél­­kül játszunk egymás után. Dolgozunk tovább, és persze odafigyelünk a regenerációra, de most mindenki egy kicsit összeszedheti magát a folytatásra. Egyelőre csak és kizárólag a szombati meccsel foglalkozunk, nem törődünk azzal, mi lesz utána. Saját közönségünk előtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy behúzzuk a szombati meccset – ezúton kérem is őket, hogy minél többen látogassanak ki szombaton is, hiszen rengeteget jelent a támogatásuk! – tette hozzá Simándi Árpád.